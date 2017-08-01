﻿«بنس» يؤكد أن ترامب سيوقع قريبا العقوبات الجديدة على روسيا

عواصم ـ وكالات: أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع «قريبا» العقوبات الجديدة على روسيا، في وقت تشهد العلاقات تشنجا بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اسبوع.

وصرّح خلال زيارته تبيليسي في جورجيا، الدولة القوقازية التي تسعى إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أن «ترامب سيوقع «قريبا» نص العقوبات».

وصوّت مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ بشبه إجماع الأسبوع الماضي على العقوبات الاقتصادية الجديدة. وردّت روسيا بفرض تخفيض كبير في عدد العاملين في البعثات الأمريكية على أراضيها من الدبلوماسيين أو الموظفين التقنيين.

إلى ذلك، ناشدت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز الولايات المتحدة أمس الثلاثاء التحاور مع الجانب الأوروبي بشأن آثار العقوبات المشددة التي تعتزم واشنطن فرضها على روسيا وقالت إنه ينبغي عدم معاقبة الشركات الأوروبية.

ويخشى الاتحاد الأوروبي احتمال تأثر بعض شركاته بالقيود الأمريكية الجديدة خاصة في قطاع الطاقة.

وقالت «إن تهديد الولايات المتحدة بمعاقبة الشركات الأوروبية أيضا عن طريق ما يعرف بعقوبات خارج الحدود غير مقبول.

«من المحبذ للغاية أن تجلس الحكومة الأمريكية معنا إلى طاولة التفاوض وتعمل في سبيل حل مقبول لكل الأطراف». وأضافت أن الخطوة أحادية الجانب أدت إلى تصعيد في نزاع دبلوماسي بعدما أمرت موسكو الولايات المتحدة بخفض طاقمها الدبلوماسي في روسيا بنحو 60٪.

ويقول قادة الأعمال والحكومة في ألمانيا إن العقوبات الجديدة قد تمنع الشركات الألمانية من العمل في مشروعات خطوط أنابيب يعتبرونها ضرورية لأمن الطاقة في البلاد.

وفي السياق بدأت الولايات المتحدة إزالة الأثاث والمعدات من منشأة دبلوماسية في موسكو أمس الثلاثاء في أول إشارة على الإذعان لأمر الكرملين خفض حجم وجودها في روسيا ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بخفض نحو 60 ٪ من العاملين الدبلوماسيين بحلول الأول من أيلول/سبتمبر، وقال إن موسكو ستصادر منشأتين دبلوماسيتين أمريكيتين ردا على العقوبات التي أقرها الكونجرس الأسبوع الماضي.

وقال مراسلون في الموقع إن عمال نقل بدأوا أمس تفكيك ألعاب وشوايات في منشأة أمريكية للاستجمام على مشارف موسكو بعد رفض السماح لهم بدخولها قبل يوم.

وكان الدبلوماسيون الأمريكيون يستخدمون منشأة الاستجمام، التي تمت مصادرتها مع مخزن أمريكي جنوبي العاصمة الروسية، في عطلة نهاية الأسبوع وفي استضافة حفلات لطلبة وصحافيين ودبلوماسيين آخرين.

وقال عمال النقل إنهم وصلوا الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش) وشوهدوا وهم ينقلون الأثاث، بما في ذلك أسرة ومصابيح، إلى ثلاث شاحنات نقل بيضاء غادرت المنشأة بعد ذلك بثلاث ساعات.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله إن الموظفين الأمريكيين تحتم عليهم مغادرة منشأة الاستجمام والمخزن بحلول ظهر أمس. وقال ريابكوف والكرملين إنه لم يتم منع أي من الموظفين الأمريكيين من دخول المكان.

وكان بوتين قال يوم الأحد إن روسيا أمرت الولايات المتحدة بخفض عدد العاملين الدبلوماسيين بواقع 755 من العدد الاجمالي البالغ 1200 في السفارة والقنصليات الأمريكية في روسيا غير أن كثيرين ممن سيجري الاستغناء عنهم مواطنين روس واختيارهم سيكون متروكا للولايات المتحدة.