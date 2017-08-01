﻿نجم سلطان يطلق كليب «غير صبري يالميمة»

الرباط – «القدس العربي»: أطلق الفنان المغربي نجم سلطان فيديو كليب أغنيته «غير صبري يالميمة»، وذلك على قناته الرسمية على موقع «اليوتوب»، الأغنية من ألحان وكتابة نجم سلطان نفسه وتوزيع وميكساج أحمد علي.

وصرح نجم سلطان «أنه قدم هذه الأغنية هدية لكل الأمهات لشعوره بالعرفان تجاههن نظير ما يواجهنه من معاناة أثناء تربية أبنائهن، كما أكد أنه اختار عدم الظهور في الفيديو كليب ليترك تركيز المشاهد على رسالة الأغنية ومعانيها الإنسانية.

صور فيديو كليب ”غير صبري يالميمة” في مدينة الرباط والقنيطرة تحت إشراف المخرج صامد الوشام، ويحكي قصة أسرة عانت من فقد الأب بسبب استهتاره وعدم اهتمامه بأسرته مما جعل الأم تتكفل بتربية الأبناء تربية حسنة لتصل بهم لأعلى المراتب في غياب تام للأب.

يذكر أن نجم سلطان من مواليد مدينة سلا، بزغ نجمه في سن مبكرة، عبر بوابة الكتابة والتلحين والغناء، ونمت هذه الموهبة من خلال تشجيع عائلته التي شجعته على ولوج عالم الفن والغناء.