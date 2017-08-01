تعقيبا على مقال عبد الحميد صيام: القدس في القانون الدولي

حال الدول العربية

شكرا للأستاذ عبد الحميد صيام لتذكيرنا بكل هذه القوانين التي كما قال المعلق فريضي على لسان بيغن أنها «خيشة» لمسح الأحذية.

العالم العربي بقضه وقضيه ورزه وبهائمه وأسلحته التي يتقاتل بها ودفع أثمانها من دم الشعب الذي يسفك بها هذا العالم لا يساوي وزن جناح بعوضة في الميزان الدولي.

إنظر إلى العراق كيف تستعمرها أمريكا وإيران.

انظر إلى سوريا التي تستعمرها اليوم روسيا وأمريكا وإيران.

انظر إلى ليبيا التي تنشق بين بنغازي وطرابلس وحفتر وما أدراك ما حفتر.

انظر إلى اليمن والقتال الدائر بين القبائل، انظر إلى دول الحصار في الخليج كيف تحاصر قطر.

انظر إلى المغرب كيف تعامل الناس في الحسيمة، هل تعتقد أن دولا كهذه يمكن أن يسمع صوتها في الأمم المتحدة أو تخيف إسرائيل والكل يزحف على بطنه لإرضائها.

انما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم.

أحمد – سوريا