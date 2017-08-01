﻿«ديوان عجم»: صرخة موسيقيّة تنبع من أعماق شمال إفريقيا

تونس – من يسرى ونّاس: كان قرع الطّبول وأصوات «الشقاشق» (صفائح معدنية تحدث أصواتا) وأوتار آلة «القمبري» (آلة وتريّة)، عنوان عرض «ديوان عجم» الذّي انتظم مساء الإثنين ضمن فعاليّات الدّورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي في تونس.

العرض الذّي أقيم في المتحف الوطني في قرطاج بحضور أكثر من ألف شخص، سافر بالجمهور في رحلة نحو أعماق بلدان شمال إفريقيا حيث يُترجم الأفارقة الذّين استقروا هناك منذ قرون، أصواتهم إلى رقصات وموسيقى تقطع مع عصر الرق والعبوديّة .

كما اختصر «ديوان عجم» المسافات فغاص في عالم الموسيقى الصوفية من نفطة وصفاقس جنوبي تونس، مرورا بالجزائر ووصولا إلى مدينة «السويرة المغربية» التي تشتهر بمهرجان دولي لموسيقى «القناوة» يقام سنويا في أيار/مايو.

وعلى امتداد ساعتين جمع رئيس جمعية « ثقافة فن السطمبالي التونسي»، سيدي علي الأسمر، وقائد مجموعة مكونة من ثلاث فرق، التونسي رياض الزاوش، ثلاثة ضروب موسيقية هي «السطمبالي التّونسي» و»القناوة المغربية» و «الدّيوان الجزائري» في عرض شارك فيه 45 فنانا .

وأدت المجموعة أغان منها «مرحبا يا سيادي» و»صلوا على مولاي محمد» و»الله الله» و»بابا بحري» و»سيدي منصور» وغيرها من المقطوعات التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق، وسط روائح من العنبر و»البخور التونسي» الذّي كان حاضرا طيلة السهرة.

وأخرج العرض الذّي كان موغلا في الثقافة الإفريقيّة المخرج التونسي، المنصف البلدي.

وبين الزاوش، قائد الفرق الثلاثة التي قدمت العرض، خلال ندوة صحافيّة قبل أيّام من العرض، أن هذا الحفل «يحافظ على خصوصية الموروث التونسي والمغاربي، عبر نسج نسق ايقاعي تتناغم فيه ثلاثة مقامات».

وأكد أنّ «هذا النمط الموسيقي عرف تراجعا في المدة الأخيرة، لا سيما بعد تقلص استعمال الآلات الخاصة به».

ويخاف محبو هذا «الموروث الموسيقي»، الذّي ولد من رحم معاناة «الزنوج» في إفريقيا من أن يندثر وتطويه صفحة النّسيان، وهو ما جعل الكثير في تونس يحاولون إحياءه في مناسبات عديدة وتعليمه للأجيال اللاحقة.

وتحاكي موسيقى السطمبالي التونسي، تاريخ «زنوج» تونس، وتنحدر من ثقافة إفريقية بالأساس، كما تجد مرادفاتها في مختلف دول شمال إفريقيا، «كالقناوة» في المغرب، و«الدّيوان» في الجزائر، و«المكاري» في ليبيا، و«البوري» في موريتانيا.

وتمثل القارة السمراء نقطة انطلاق كثير من الألوان الموسيقية، بينها»الريغي»، التي حطت رحالها بجزر الكاريبي، كما أبحرت موسيقى الجاز، الإفريقية واضعة مرساتها على ضفاف نهر الميسيسيبي بالولايات المتحدة.

وانطلق مهرجان قرطاج الدّولي في دورته الـ53 يوم 13 تموز/ يوليو المنصرم ليتواصل إلى 19 آب/ أغسطس الجاري، ويحتضن سهرات المهرجان فضاءان هما المسرح الأثري، والمتحف الوطني في قرطاج».

(الأناضول)