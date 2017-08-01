﻿«في انتظار السنونوات» يفوز بجائزة مهرجان وهران للفيلم العربي

الجزائر – «القدس العربي»: اختارت لجنة التحكيم للفيلم الروائي الطويل في مهرجان وهران للفيلم العربي فيلم «في انتظار السنونوات» للمخرج الجزائري كريم موساوي كأحسن فيلم طويل، تماما مثلما كان متوقعا، رغم أن الكثير من النقاد الذي شاهدوا الفيلم انتقدوه بشدة، سواء بسبب الثغرات التي عرفها السيناريو، فضلا عن الأخطاء في التصوير والتركيب، ورغم أن الفيلم بدا ضعيفا، إلا أن الفيلم بدا المرشح الأكبر للفوز بجائزة الوهر الذهبي، لأن رئيس لجنة التحكيم المخرج التونسي فريد بوغدير يحب هذا النوع من الأفلام، وسبق له أن أثنى على الفيلم عند عرضه في مهرجان كان السينمائي.

اختارت لجنة التحكيم في مهرجان الفيلم العربي في وهران عاصمة الغرب الجزائري فيلم «في انتظار السنونوات»، وهو الفيلم الذي أخرجه الجزائري كريم موساوي، وشارك في مهرجان كان خارج المسابقة، وفي إطار برنامج «نظرة ما» التي تعرض فيها أفلام من هنا وهناك، الفيلم عرض في وهران لأول مرة منذ عرضه في كان، وقد استقبل بكثير من الانتقاد، بسبب السيناريو الضعيف، ووجود ثلاث قصص غير مترابطة، وطريقة سردها تخلف الكثير من نقاط الاستفهام الكثيرة، فضلا عن نوعية الصورة والتصوير، التي طغا عليها الضعف والاستسهال، ولكن منذ البداية كان الكثير من النقاد يقولون إن هذا الفيلم هو من سيفوز بالجائزة الأولى.

أولا لأنه عرض في مهرجان كان السينمائي، ولأن وراءه شركات انتاج فرنسية قوية، وثالثا لأن رئيس لجنة التحكيم فريد بوغدير عادة ما يقدم هذا النوع من الأفلام، وأنه سبق أن أثنى على الفيلم بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي قبل بضعة أشهر.

وبرر خيـاره بأن فـيلم كريم موسـاوي هو الأفضل، مقارنة بالأفلام الأخرى المعروضة، وأن تلك الأفلام إما تقليدية أو تجريبية، وأن كريم موساوي وحده من استطاع تقديم فيلم بلغة سينمائية متميزة، وأنه قال بالصور ما لم يقله بالحوار.

وفاز الفيلم اللبناني المحبس بجائزة أفضل سيناريو، وفازت الممثلتين اللبنانيتين دارين حمزة والكسندرا قهواجي بجائزة أفضل ممثلة عن دورهما في الفيلم اللبناني «نوتز»، وعادت جائزة أفضل ممثل للفنان السوري أيمن زيدان عن فيلم «الأب» لباسل الخطيب.

وعادت جائزة أفضل فيلم قصير مناصفة للمخرج الجزائري محمد يارقي عن فيلمه «أعدك»، والمخرج الفلسطيني سعيد زاغا عن فيلمه «خمسة أطفال وعجلة»، وفاز الفيلم الوثائقي الفلسطيني «اصطياد الأشباح» للمخرج الفلسطيني رائد أنضوني» بجائزة أفضل فيلم وثائقي.