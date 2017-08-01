﻿عمليات بحث المراهقين عن كيفية الانتحار تتضاعف على الانترنت

واشنطن ـ أ ف ب: دفع مسلسل «ثيرتين ريزنز واي» المثير للجدل الذي تعرضه منصة «نتفليكس» ويروي قصة مراهقة تنتحر، الى ارتفاع في عمليات البحث المتعلقة بالانتحار وسبل الاقدام عليه عبر الانترنت على ما اظهرت دراسة جديدة.

هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «جورنال اوف ذي امريكان ميديكل اسوسييشن – انترنل ميديسين» لم تتضمن أي بيانات في شأن تطور عدد حالات الانتحار. غير أنها لاحظت ازديادا بنسبة 19 % في عمليات البحث عن هذا الموضوع وهو منحى مقلق حسب الباحثين الذين حضوا «نتفليكس» على سحب المسلسل لتعديله.

وأوضح أستاذ علوم المعلوماتية في جامعة جونز هوبكنز مارك دريدزه «حصل ما بين 900 ألف ومليون ونصف مليون عملية بحث إضافية عن الانتحار خلال الأيام الـ19 التي أعقبت بث المسلسل»

ومن بين عمليات البحث هذه، سجلت عبارة «كيف يمكن الانتحار» ازديادا بنسبة 26 % في حين شهدت العمليات المتعلقة بكلمات مفاتيح بينها «الانتحار» ارتفاعا بنسبة 18 % و»طريقة إنهاء الحياة» بنسبة 9 %.

كذلك شهدت عمليات البحث بشأن «الوقاية من الانتحار» ارتفاعا بنسبة 23 %.

وحلل الباحثون الاتجاهات الخاصة بعمليات البحث على «غوغل» في الولايات المتحدة بين 31 آذار/مارس، أول يوم لعرض المسلسل، و18 نيسان/ابريل.

وأوقف الباحثون دراستهم على هذا التاريخ بسبب انتحار النجم السابق في كرة القدم الأمريكية ارون هرنانديز في السجن في 19 نيسان/ابريل ما قد يعطي نتائج مغلوطة.

وقارن المعدون البيانات المجموعة مع تلك العائدة للأشهر الثلاثة التي سبقت عرض المسلسل.

ويظهر مسلسل «ثيرتين ريزنز واي» المحبب لدى الشباب، صديقا يستمع إلى يوميات سجلتها مراهقة بصوتها تصف فيه الصعوبات التي تعيشها قبل أن تنتحر.

ويقول الأستاذ في كلية الطب العام في جامعة سان دييغو الحكومية جون اييرز «من غير الممكن حقا معرفة ما إذا كان بعض من عمليات البحث هذه متصلا مباشرة بعمليات انتحار غير أن دراسات سابقة بينت صلة بين زيادة في عمليات البحث عن وسائل للانتحار وعن هذه الخطوة في ذاتها».

وتزامن عرض المسلسل مع حملات توعية بوسائل منع الانتحار. ويحوي حساب المسلسل على «تويتر» رابطا مع أرقام مساعدة للاتصال بها ومعلومات عن الوقاية.

غير أن الباحث أشار إلى أن «نتائجنا تعزز أسوأ المخاوف لناقدي هذا المسلسل عن أنه قد يكون مصدر الهام لعدد كبير من الأشخاص من أصحاب الأفكار الانتحارية بغية الإقدام على الخطوة من خلال البحث عن طرق تنفيذها».

ويعتبر الباحثون أن الآثار السلبية المحتملة لهذا المسلسل كان يمكن تفاديها عبر اتباع التوصيات القائمة.