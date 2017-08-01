﻿اختيار المذيعة سارة عبد الله مديرة لإذاعة دارفور الكبرى

الخرطوم – «القدس العربي» : ينطلق في الفترة المقبلة بث إذاعة دارفور الكبرى من العاصمة السودانية وتم اختيار الاذاعية سارة محمد عبدالله لتكون مديرة لها.

بدأت سارة العمل الإذاعي بنيالا ثم إذاعة الوحدة الوطنية في العام 2008 وراديو الرابعة ثم انضمت إلى إذاعة «هنـا أم درماـن» في 2010 وهي من ومواليـد الفاشـر شـمال دارفـور وحاصـلة عـلى بكـلاريـوس الأداب في علـوم الاتصـال من جامـعة أمدرمان الأهلية ونالت دبلوما في الترجمة.

واشتهرت بتقديم البرنامج اليومي (الصباح رباح) وقدمت أيضا مجموعة من أشهر البرنامج الاذاعية منها «أوراق ملونة»، «أقبل الليل»، «الصفحة الأولى»، فترات المنوعات الرمضانية وبرنامج الصفحة الأولى.

وتوجد في دارفور العديد من الإذاعات المحلية، وتهدف إذاعة (دارفور الكبرى) لتوحيد وجدان أهل دارفور وتمتين النسيج الاجتماعي في المنطقة التي عانت كثيرا من الحروب.