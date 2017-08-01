﻿بريجيت ياغي تخوض ثاني تجاربها في الدراما السورية عبر «غضبان»

دمشق – «القدس العربي»: تشارك الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي في المسلسل السوري «غضبان» بشخصية «دارين»، فيما ستتحدث بالعمل بلهجة الساحل السوري، إضافة إلى كلمات لبنانية، على اعتبار أنها ستكون قادمة من لبنان وتعيش قصة حب مع بطل العمل الذي يخرجه محمد نصرالله.

والعمل عبارة عن دراما اجتماعية تحمل الطابع الكوميدي، ويشارك فيه عدد من الفنانين السوريين مثل حسام تحسين بك، وتولاي هارون، وغادة بشور، ودانا جبر، وأريج خضور، ونزار ابو حجر.

وعن جديدها في عالم الغناء، قالت إنها تستعد لتصوير أغنيتين إحداهما ستكون باللغة الفرنسية، بينما اختارت باريس لتكون مكان تصوير الفيديو كليب المقبل.

يشار إلى أن ياغي خريجة برنامج «سوبر ستار» للمواهب الغنائية، فيما كانت أولى إطلالاتها في الدراما عام 2009 ، ويعتبر مسلسل «الغضبان» هو ثاني عمل سوري لها بعد مشاركتها في مسلسل «صبايا» بجزئه الرابع عام 2012 .