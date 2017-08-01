﻿«قضية رقم 23» للبناني زياد الدوري في مهرجان البندقية

بيروت – «القدس العربي»: أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان البندقية السينمائي أن فيلم المخرج اللبناني زياد دويري «قضية رقم 23» (The Insult) سيكون ضمن المسابقة الرسمية للدورة الرابعة والسبعين من المهرجان التي تقام من 30 آب/أغسطس إلى 9 أيلول/سبتمبر المقبلين.

ويتوقع أن يتم إطلاق الفيلم في الصالات اللبنانية في 14 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتجري أحداث هذا الفيلم في أحد أحياء بيروت، حيث تحصل مشادة بين طوني، وهو مسيحي لبناني، وياسر، وهو لاجىء فلسطيني، وتأخذ الشتيمة أبعاداً أكبر من حجمها، مما يقود الرجلين إلى مواجهة في المحكمة. وفيما تنكأ وقائع المحاكمة جراح الرجلين وتكشف الصدمات التي تعرضا لها، يؤدي التضخيم الإعلامي للقضية إلى وضع لبنان على شفير انفجار اجتماعي، مما يدفع بطوني وياسر إلى إعادة النظر في أفكارهما المسبقة ومسيرة حياتهما.

يضم الفيلم نخبة من الممثلين اللبنانيين، في مقدمهم عادل كرم وريتا حايك وكميل سلامة وديامان بو عبود، إضافة إلى جوليا قصّار وطلال الجردي ورفعت طربيه، والممثل الفلسطيني كامل الباشا.

و»قضية رقم 23» هو الفيلم االروائي الرابع لدويري بعد «بيروت الغربية» (1998) و»ليلا تقول» عام 2004 و»الصدمة» عام 2012 الذي منع عرضه في لبنان بعد أن تمّ تصويره في تل أبيب.