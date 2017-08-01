﻿الدوحة تتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة الخليجية

جنيف – مونتريال – رويترز: قال علي الوليد آل ثاني، مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية أن بلاده تقدمت أمس الأول بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة اليوم ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.

جنيف – مونتريال – رويترز: قال علي الوليد آل ثاني، مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية أن بلاده تقدمت أمس الأول بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.

وبتقديمها رسميا «طلب إجراء مشاورات» مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.

وقال آل ثاني «أعطينا وقتا كافيا لسماع التفسيرات القانونية بشأن كيف أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزاماتهم لكن لم تكن هناك نتيجة مرضية».

اما الدول المقاطعة فقد أبلغت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير أفعالها ضد قطر، مستخدمة استثناء مثيرا للجدل وربما لم يسبق له مــثيل بموجب قواعد المــــنظمة. ويشير نص الشكوى، التي أرسلتها قطر إلى كل الدول الأعضاء في المنظمة، إلى «محاولات قسرية لعزلة اقتصادية»، ويوضح كيف أنها تعرقل حقوق قطر في تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.

وتقع الشكوى ضد السعودية ودولة الإمارات العربية في ثماني صفحات لكل منها في حين أن الوثيقة الخاصة بالبحرين تقع في ست صفحات. ولم يصدر على الفور رد فعل من الدول الثلاث على الشكوى القطرية التي من المرجح أن يجري توزيعها في المنظمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتتضمن القيود التجارية محل النزاع حظرا على التجارة عبر موانئ قطر، وعلى سفر المواطنين القطريين، وحجب خدمات رقمية قطرية ومواقع على الإنترنت، وإغلاق الحدود البحرية، وحظر على رحلات الطائرات القطرية. ولم تحدد الشكوى قيمة أضرار المقاطعة التجارية، وامتنع آل ثاني عن تحديد حجم العقوبات المضادة التي قد تسعى إليها قطر إذا وصلت عملية التقاضي إلى تلك المرحلة، والتي يمكن أن تستغرق عامين إلى خمسة أعوام وربما فترة أطول حسب نظام منظمة التجارة العالمية.

والشكوى القطرية إلى منظمة التجارة لا تشمل مصر، وهي الدولة الرابعة في المقاطعة.

ورغم أنها أيضا قطعت العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، إلا أنها لم تطرد مواطنين قطريين ولم تطلب من المصريين مغادرة قطر.

وامتنع آل ثاني عن ذكر السبب وراء عدم إدراج مصر في الشكوى.

وقال «من الواضح أن كل الخيارات متاحة. لكننا لم نتقدم حتى الآن بطلب إجراء مشاورات مع مصر».

وأضاـــف أن قطر ستوضح أيضا أثناء نظر قضيتها في منظمة التجارة أن المقاطعة لها تأثيرات أيضا على دول أخرى أعضاء في المنظمة.

وذكر مصدر مطلع أن شركة «الخطوط الجوية القطرية» من المتوقع أن تسير رحلات عبر ثلاثة ممرات طوارئ جوية فوق المياه الدولية في مطلع أغســـطس/آب بعدما بحث اجتماع عقد أمس الأول في مونتريال في إطار الأمم المتحدة الممرات الجوية التي يمكن للدوحة تسيير رحلات عبرها.

وكانت قطر طالبت المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» التابعة للأمم المتحدة بالــتدخل بعدما منعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر «الخطوط الجوية القطرية» من دخول أجوائها في إطار عقوبات اقتصادية.

ودفع إغلــاق هذه الدول لمجالها الجوي الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة إلى تسيير رحلات في ممرات جوية أطول وأكثر كلفة، الأمر الذي اضطر الدوحة للضغط من أجل التحليق في الممرات الدولية فوق مياه الخليج التي تديرها حاليا الإمارات.

وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب سرية المحادثات «في غضون أسبوع أو نحو ذلك يجب أن تكون لديهم طرق جديدة».

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) نشرت يوم الأحد الماضي بيانا للهيئة العامة للطيران المدني السعودية جاء فيه أن هذه الدول وافقت بالفعل على إتاحة تسع ممرات طوارئ جوية جرى تحديدها «بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني كجزء من برنامج دعم سلامة الملاحة الجوية».

وأضاف أن هذه الممرات فتحت اعتبارا من أمس الثلاثاء أول أغسطس/آب.

ولا تستطيع «إيكاو» فرض قواعد على الدول لكن الهيئات التنظيمية في الدول الأعضــاء بها وعددها 191 دولة غالبا ما تتبنى وتطبق المعايير التي تحددها المنظمة للطــيران الدولي.