﻿ارتفاع البورصة السعودية بعد هبوط لست جلسات متتالية وتراجع القطرية

دبي – رويترز: ارتفعت البورصة السعودية أمس الثلاثاء لتتوقف موجة هبوط استمرت لست جلسات متتالية، بينما تراجعت بورصة قطر متأثرة بهبوط سهم «الخليج الدولية للخدمات» التي تورد منصات الحفر النفطي، بعدما حققت الشركة بصعوبة نقطة التعادل في الربع الثاني من العام.

وهوى سهم «الخليج الدولية للخدمات» ثمانية في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 700 ألف ريال وفقا لحسابات رويترز، وهو أقل كثيرا من تقديرات «كيو.إن.بي» للخدمات المالية البالغة 47.51 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيان إلى «التراجع الكبير الذي شهدته إيرادات قطاعات الحفر والتموين والتأمين».

وانخفض مؤشر بورصة قطر واحدا في المئة متكبدا خسائر لخمس جلسات متتالية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة بعد خسائر لست جلسات متتالية، مع صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، شركة التعدين الوحيدة المدرجة في المنطقة، 1.2 في المئة.

وحققت «معادن» صافي ربح بلغ 356.47 مليون ريال (95.07 مليون دولار)، متوافقة بشكل كبير مع متوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز. وأشارت الشركة إلى زيادة مبيعات الذهب والأمونيا والسماد والسيطرة على النفقات.

وارتفعت معظم أسهم البنوك مع صعود سهم بنك «ساب» 2.4 في المئة. وفي مسح شهري نشرته رويترز أمس الاول قال مديرو صناديق أنهم يفضلون قطاع البنوك في محفظتهم الإقليمية.

وهبط سهم «تكوين المتطورة للصناعات» 1.4 في المئة بعدما تحولت شركة منتجات البلاستيك إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 12.7 مليون ريال في الربع الثاني مقابل صافي ربح قدره 12.5 مليون ريال قبل عام. وعزت الشركة النتائج السيئة إلى ضعف المبيعات.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة مقتديا بالأسهم العالمية، بدعم من أسهم الشركات المتوسطة والكبيرة. وصعد سهم «إعمار» العقارية 1.8 في المئة.

وزاد سهم «أرابتك» للبناء 0.6 في المئة، بعدما قالت الشركة أنها فازت بعقد قيمته 628 مليون درهم (171 مليون دولار) من «داماك» العقارية التي تراجع سهمها 2.5 في المئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، مع هبوط سهم «اتصالات»، أكبر شركة مدرجة في البورصة، 1.3 في المئة.

وقفز سهم «دانة غاز»، شركة التنقيب عن الغاز الطبيعي الوحيدة المُدرَجة في المنطقة، 3.1 في المئة. وأعلنت الشركة بعد إغلاق البورصة أمس أن محكمة لندن للتحكيم الدولي ألزمت حكومة إقليم كردستان العراق بدفع 14 مليون دولار مضافا إليها الفائدة لدانة وشركائها في ائتلاف «بيرل بتروليوم».

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة، مسجلا مزيدا من التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في 18 يوليو/تموز.

وانخفض سهم «جهينة» للصناعات الغذائية 2.3 في المئة. والسهم منخفض 10.4 في المئة منذ 26 يوليو، حينما أعلنت الشركة أن صافي ربحها في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران تراجع 8.7 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 7109 نقاط. كما ارتفع مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 3649 نقطة، لكن مؤشر أبوظبي هبط ا0.1 في المئة إلى 4562 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري واحدا في المئة إلى 9309 نقاط. كما تراجع المؤشر الطويتي 0.1 في المئة إلى 6843 نقطة.

واستقر المؤشر البحريني عند 1328 نقطة، بينما زاد المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 5048 نقطة.

وفي مصر انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 13396 نقطة.