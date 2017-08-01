﻿«الخطوط الجوية القطرية» و«لاتام» البرازيلية توقعان اتفاقية الرمز المشترك

الدوحة – «القدس العربي»: أعلنت «الخطوط الجوية القطرية» عن توقيع اتفاقية الرمز المشترك مع شركة «لاتام» البرازيلية للطيران تتمكن بموجبها من الوصول إلى 25 مطارا في البرازيل عبر مطاراتها الدولية.

وأوضح أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ»الخطوط الجوية القطرية» في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلة الوطنية و»لاتا»م البرازيلية تعزز العلاقات بين دولة قطر والبرازيل، مشيرا إلى ان رحلات «القطرية» إلى أمريكا الجنوبية شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المسافرين من القارة اللاتينية إلى الدوحة ومنها إلى العديد من الوجهات العالمية.

ولفت إلى أن اتفاقية الرمز المشترك الجديدة تلبي الطلب المتزايد على السفر إلى أمريكا الجنوبية، وتتيح المزيد من خيارات السفر لمسافري الناقلة من الدوحة ومن شتى الوجهات عالمياً إلى العديد من الأماكن في البرازيل، موضحا ان هذه الاتفاقية تتيح الفرصة أمام المسافرين على متن «الخطوط الجوية القطرية» للوصول إلى أكثر من نصف وجهات «لاتام» المحلية في البرازيل.

يذكر أن أول رحلة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة وصلت إلى مدينة ساو باولو في البرازيل عام 2010. وتواصل هذه الرحلة مسارها إلى مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين.

واستمرت الناقلة القطرية بتعزيز حضورها في المنطقة خلال السبعة أعوام الماضية، كما أعلنت مؤخراً عن تدشين رحلاتها إلى ريو دي جانيرو في البرازيل العام المقبل.

من جهة ثانية وسعت «القطرية للشحن الجوي» من نطاق عملياتها في أمريكا الجنوبية، وذلك بإطلاق رحلاتها إلى ساو باولو في البرازيل، وبوينس آيرس في الأرجنتين، وكيتو في الإكوادور في شهر فبراير/شباط لبماضي.

ويهدف إطلاق رحلات الشحن الجوي إلى تلبية الطلب المتزايد على الاستيراد والتصدير بين أمريكا الجنوبية مع الشرق الأوسط وآسيا.

يذكر ان «لاتام» عضو في تحالف «ون وورلد»، وتُسَيِّر رحلاتها إلى 44 وجهة في البرازيل، بما في ذلك 25 مطارا داخليا عبر مقر عملياتها في مطار «غواروليوس» الدولي في ساو باولو، ما يتيح الفرصة أمام المسافرين على متن «الخطوط الجوية القطرية» للوصول بسلاسة إلى هذه الوجهات.

ويحظى عملاء الشركتين بإمكانية الاستفادة من مزايا «المسافر الدائم» لدى سفرهم على متن الناقلتين، بما في ذلك إمكانية الدخول إلى صالات الانتظار في المطارات عالمياً، وتحميل المزيد من الأمتعة، والحصول على المزيد من نقاط «الأميال الجوية»، وأولوية تسجيل الدخول والصعود إلى الطائرة.

وتحتفل الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، بعشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار «معاً إلى كل مكان».

وفي هذا الصدد أضافت الناقلة القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، مؤخراً دبلن في جمهورية إيرلندا وسكوبيه إلى شبكة وجهاتها، بينما ستقوم بتدشين رحلاتها إلى براغ في جمهورية التشيك، وصُحار في سلطنة عُمان، وكييف في أوكرانيا، وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم 200 طائرة.