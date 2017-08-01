﻿لافروف: أمريكا غيرت قناعتها تجاه تنظيم الأسد

تمخض الجبل فولد فأرا، باختصار مكثف هذا ما يمكنني التعليق به على الاتفاق الروسي الأمريكي حول وقف اطلاق النار جنوب غرب سوريا، بعنوانه العريض الذي أراد ترامب الترويج له على أنه ثمرة لقائه بالرئيس بوتين على هامش قمة مجموعة الدول الـ 20 في مدينة هامبورغ الألمانية، واراد له ان يكون فاتحة للتعاون الروسي الأمريكي في قابل الايام, قائلاً «أجرينا اجتماعاً مثمراً للغاية».

واعتبرت روسيا اعتبرت الاتفاق إنجازا مهما وانتصارا لسياستها وعملت على استغلال الفرصة السانحة، فخرج علينا وزير خارجيتها قائلا لقد غيرت أمريكا قناعتها.

البعض وبعد ان استمع لتصريح الوزير لافروف، ظن أن مياها دافئة ستجري في شرايين علاقات موسكو واشنطن وجبل الجليد الذي كرسته إدارة أوباما السابق إلى البيت الأبيض في طريقه للذوبان. حيث شهدت العلاقات الروسية الأمريكية تدهورا كبيرا خلال فترة رئاسة باراك أوباما، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014، بالإضافة إلى التدخل العسكري الروسي في سوريا لدعم تنظيم بشار الأسد.

هل حقاً غيرت أمريكا قناعتها، وباتت تمتلك مقاربة أكثر مرونة مع موسكو على خلفية ما تم التوافق عليه بين إدارة بوتين وترامب في هامبورغ الألمانية.

يبدو أن مجلس الشيوخ, كان له رأي مختلف، قبل أن يجف حبر التوافق الترامبي البوتيني أفسد عليه فقاعته الإعلامية حيث أقر بأغلبية ساحقة عقوبات على إيران وروسيا، ومن جهتهم أعضاء مجلس النواب أيدوا بأغلبية ساحقة فرض العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية. يمنع القرار، دونالد ترامب، من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.

وفي موضوع ذي صلة، عنف السيناتورالجمهوري البارز ليندسي غراهام بشدة وزير الخارجية ريكس تيلرسون بعد تصريحاته التي أشار فيها إلى أن روسيا ربما تملك المقاربة الصحيحة للوضع في سوريا.

الأمرالذي وقع كالصاعقة على كرملين موسكو وإدارة بوتين المنتشية بتوافقاتها مع واشنطن حول سوريا كخطوة اولية في الطريق نحو توافقات كبرى ربما تتخطى سوريا إلى أوكرانيا. مشروع القرار» الأمريكي بدد أوهامه الوزير لافروف الذي حاول تدارك الموضوع بالتصعيد والرد عليه بلسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بقولها: «إن عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو يتجاوز بشكل كبير عدد موظفي سفارتنا في واشنطن»، وتابعت: «أحد السيناريوهات التي تطرح نفسها، إلى جانب ترحيل (دبلوماسيين) أمريكيين بشكل مماثل، هو تحقيق التعادل في عدد الموظفين (في سفارتي البلدين. في معرض تفنيد مزاعم موسكو عن تغيير قناعات واشنطن في الملف «السوري»، لابد لنا التعريج على أمور:

سبق وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمام مجلس الأمن الدولي أن العقوبات ستبقى مفروضة على روسيا «حتى تعيد روسيا سيطرة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم وقالت السفيرة, إنها «تأسف» أن تكون أول تصريحاتها أمام مجلس الأمن «لإدانة الأعمال العدائية لروسيا». ما دفع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة حينها للتصريح بأن النبرة الأمريكية قد «تغيّرت».

على رغم من التوافق الأمريكي الروسي جنوب غرب سوريا، مازالت أمريكا منخرطة بقوة في بناء وتشييد قواعد عسكرية لها في سوريا، وتم الحديث بشكل واضح عن قاعدة عسكرية ضخمة في مطار الطبقة العسكري الذي سيستوعب طائرات شحن عسكرية عملاقة وطائرات ركاب مدنية، حيث وصلت القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا إلى ثماني قواعد على حد زعم ناشطين سوريين.

لم تزل أمريكا ماضية في خططها تجاه السيطرة على مدينة الرقة بعيدا عن روسيا ولم تزل على الاستراتيجية نفسها دعم الكرد الحليف الذي يلبي ما تريد أمريكا، دعونا نتذكر في هذا السياق أن روسيا سحبت وحدات لها من مناطق عفرين بالتوافق مع تركيا التي تصنف جماعة سوريا الديمقراطية حليفة أمريكا على قوائم الإرهاب.

أمريكا لم تزل تعزز قوات حلف الناتو في دول البلطيق. رغم ان ريكس تيلرسون، قال إن ترامب طلب منه تجاهل المشاكل في واشنطن والتواصل مع موسكو لإعادة بناء العلاقات معها في موضوع ذي صلة أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة بحق سوريين موالين لنظام الأسد، متهمين بالتورط في الهجوم الكيميائي على خان شيخون أقرت واشنطن في نهاية أبريل/نيسان الماضي، قائمة عقوبات بحق 271 سوريّاً من موظفي مركز للأبحاث العلمية بتهمة تطوير أسلحة كيميائية بطريقة تحاكي ما فعله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

بالعودة للموقف الأمريكي وتغيير قناعاته، هل ما زلتم تتذكرون ما قاله الوزير الأمريكي «ريكس» الذي قال للصحافيين على هامش قمة العشرين الأخيرة: «نحن لا نرى أي فترة سياسية طويلة للأسد وعائلته، وقد أوضحنا ذلك للجميع، أوضحنا ذلك خلال المباحثات مع روسيا، لا نعتقد أن سوريا ستحظى باعتراف دولي، حتى ولو عملت بشكل ناجح في إطار العمليات السياسية على الصعيد الدولي» وشدد قائلا: «المجتمع الدولي لن يوافق على سوريا تحت حكم نظام الأسد». عوْدًا على بَدْءٍ، هل حقاً غيرت أمريكا قناعتها، في سياق ما تم ذكره.

وفي آخر ما حرر عن ترامب، وخلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قال: «لست معجباً بالأسد، وما فعله بسوريا والإنسانية فظيع، أنا لست الشخص الذي يقف ويتركه لا يعاقب».

وحذر من أن الحزب الذي يقوده حسن نصر الله «يحاول تصوير نفسه على أنه مدافع عن المصالح اللبنانية، لكن من الواضح أن مصالحه الحقيقية (هي) مصالح راعيته إيران».

وفي السياق نفسه حذرّت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، خلال إفادة أمام مجلس الأمن، من مخاطر التهديد الذي يُشكله «حزب الله» للشعب اللبناني.

بعد التوافق الروسي الأمريكي على انشاء منطقة وقف اطلاق النار في جنوب غرب درعا، بدأت روسيا تطلق سيلا من التصريحات حول امكانية التوافق الأمريكي الروسي للعمل بشكل افضل في سوريا. وان أمريكا بدأت الآن تتصرف بشكل مسؤوال.

في سياق الحديث عن روسيا ومخططاتها علينا أن نعلم أن استراتيجية موسكو واضحة المعالم «تثبيت تنظيم الأسد إلى الابد» والقضاء على الثورة السورية.

بناء عليه باتت روسيا رأس الحربة وتخوض المعارك نيابة عن الأسد وهناك العديد من التقارير التي أشارت إلى أن الغارات الروسية كانت تستهدف المعارضة السورية ولم تستهدف تنظيم الدولة. وتدمير حلب وتهجير اهالي حي الوعر في حمص خير شاهد على ذلك.

في هذه الأثناء قامت موسكو في استنبات «أستانة» من أجل تفريغ جنيف من مضمونه وخاصة بند «هيئة الحكم الانتقالي» وكانت تعمل بالتوازي على ضرب الفصائل في ما بعضها وتمنح البعض الآخر ملاذات آمنة، على سبيل المثال عدم المطالبة بوضعها على قائمة الإرهاب الأممية. كما انها قامت بوضع مسودة لدستور سوريا المقبل ألغت فيه هوية سوريا العربية والإسلامية. وآخر ما صدر عن موسكو مذ أيام يقول وزير الخارجية الروسي» على المعارضة السورية أن تتخلى عن مطلب اسقاط تنظيم الأسد».من هنا يمكننا القول أن المطلب الروسي الأخير بتشكيل جيش موحد يضم المعارضة المسلحة وتنظيم بشار الأسد، هدفه القضاء على جيوب الثورة تحت عنوان محاربة الإرهاب الذي رفعته موسكو شعاراً لم تلتزم به يوماً.

حقيقة هذا طرح وقح لأن العالم كله يعلم انه ما كان لتنظيم الدولة أن يوجد لولا التسهيلات الكبيرة التي قدمها له تنظيم بشار الأسد حين أخرج معظم قيادات التنظيمات الإسلامية من سجونه بمرسوم عفو اصدره في عام 2011 ومن ثم تم الحديث عن هروب جماعي من سجن ابو غريب العراقي برعاية ميليشيا المالكي.

كاتب وباحث سوري