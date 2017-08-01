﻿الإعلام الحكومي: أكثر من 88 انتهاكاً إسرائيلياً يطال الصحافيين الفلسطينيين خلال الشهر الماضي

غزة – «القدس العربي»: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه رصد 88 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحافيين الفلسطينيين، خلال الشهر الماضي، من بينها اعتداءات باستخدام «القوة المفرطة».

وقال المكتب، في إحصائية أوردها في تقرير له، إن نسبة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين ارتفعت الشهر الماضي، وصعد الاحتلال من تماديه في اعتداءاته ضد المؤسسات الصحافية والحريات الإعلامية في الإراضي الفلسطينية المحتلة خاصة خلال أحداث المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، في محاولة منه لكتم أي صوت ينقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وسياسته العنجهية.

ونقل التقرير عن وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال نفذ أكثر من 88 انتهاكا تمثلت في الاعتداءات، والاعتقالات والاقتحامات والإهانات وتكسير ومصادرة معدات ومنع تغطية وطرد وتهديد بإغلاق، إضافة إلى 15 من الانتهاكات من قبل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة.

وذكر التقرير أنه سجل أعلى نسبة إصابات في صفوف الصحافيين منذ بداية العام الحالي حيث بلغ عدد الاعتداءات والإصابات خلال الشهر المنصرم 53 حالة من بينهم 15 صحافية وإعلامية، تركزت في محيط باب الأسباط في القدس المحتلة خلال تغطيتهم أحداث المسجد الأقصى.

وتنوعت الإصابات ما بين استهدافهم بالرصاص المطاطي والرش بغاز الفلفل والقنابل السامة، وقنابل الصوت الحارقة والرش بالمياه العادمة.

ورصد التقرير كذلك أكثر من 6 حالات احتجاز الصحافيين واحتجاز بطاقاتهم الشخصية والصحافية من بينهم طاقم تلفزيون فلسطين، حيث جرى احتجازهم بهدف منعهم من التغطية وممارسة المهام التي سجلت أكثر من 4 حالات منع بشكل مباشر، وطردهم من موقع الأحداث والتغطية ورشهم بالمياه العادمة والإهانة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومة أن كافة حالات الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال كانت بهدف منعهم من ممارسة عملهم.

كذلك سجل التقرير اعتقال خمس صحافيين، فيما ثبت حكمين بحق الصحافييْن الأسيرين محمد البطروخ، ومصطفى الشنار، في حين أجلت محاكمة الصحافي ساهر غزاوي، إضافة إلى منع الأسير الصحافي محمد القيق من الزيارة.

وأجبرت قوات الاحتلال ثلاثة من الصحافيين على دفع غرامة مالية، وسجل ثماني حالات اقتحام ومداهمة لمكتب صحافية.

وقال التقرير إنه في سياق انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة، جرى توثيق 15 انتهاكاً تمثلت في اعتقالات واحتجاز واستدعاء ومصادرة معدات.