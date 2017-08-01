﻿بقليل من الطعام وصعوبة النوم وروائح الجثث: عائلة من الموصل عاشت 21 يوماً تحت الأنقاض

الموصل ـ «القدس العربي»: نجحت جهود الإغاثة في إنقاذ عائلة عراقية علقت بين أنقاض البيوت المهدمة في مدينة الموصل القديمة لمدة 21 يوما.

فقد أعلنت مصادر أمنية في الموصل، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج عائلة عراقية من تحت الأنقاض في مدينة الموصل القديمة، حيث بقيت محتجزة بين الأنقاض لمدة 21 يوما لتعذر إنقاذها، بسبب ضراوة المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية».

وذكر رب العائلة، وليد ابراهيم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن «البيت الذي كانت تسكنه العائلة تعرض للقصف في غارة نفذها التحالف الدولي على منطقته، وظلت الأسرة منذ ذلك الحين عالقة وسط الدمار».

واشار إلى أن «الانفجار قذفه بعيدا عن البيت، بينما سقطت الأنقاض فوق عائلته المكونة من ثمانية أفراد، بينهم زوجته وأبناؤه وأصهاره واحفاده».

وحاول إبراهيم، وفق ما قال «اقناع فرق الإنقاذ لمساعدته في إخراج جثث افراد عائلته من بين الأنقاض، لاعتقاده بأنهم قتلوا جميعا، الا أن استمرار المعارك آنذاك حال دون ذلك، وانتظر حتى خفت المعارك فجاء إلى بيته معتقدا ان جميع افراد عائلته لقوا حتفهم ،اما بسبب القصف أو من الجوع»

وكانت فرحته غامرة، وهو يجد عائلته ما زالت سالمة ليخرجهم واحدا بعد الآخر وسط دموع الفرح. وذكرت الزوجة، إنهم بعد سقوط البيت فوق رؤوسهم لم يصرخوا طلبا للمساعدة، لاعتقادهم أن عناصر تنظيم «الدولة» ما زالوا في المنطقة.

ووصفت الزوجة، معاناة أفراد العائلة والظروف الصعبة التي مرت عليهم، وهم تحت الأنقاض، حيث لم يكن لديهم سوى القليل من الطعام والماء، كما لا يوجد حتى مكان للنوم، بينما كانت روائح جثث القتلى تفوح من المكان حولهم، وسط درجات حرارة الصيف التي تصل إلى الخمسين.

وقال علي البدراني، من سكان الموصل، في حديث لـ«القدس العربي» «منذ الاعلان عن انتهاء معركة تحرير الموصل، لا زالت فرق الإنقاذ تقوم يوميا بإخراج المزيد من جثث المدنيين من تحت الأنقاض. كما يتم العثور على العديد من الأحياء الذين كانوا محاصرين في سراديب وأنفاق المدينة القديمة طوال هذه الفترة».

وأكد أن «طبيعة البيوت في المنطقة القديمة، ووجود الكثير من السراديب العميقة وقيام السكان بتخزين الطعام فيها، أتاحت للكثير من السكان الاحتماء من القصف والتفجيرات، بل إن السكان ما زالوا يسمعون بين الحين والحين صوت تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية وبعض عناصر التنظيم المختبئين في تلك الأنفاق، لصعوبة تمشيطها كلها وسط تراكم أنقاض البيوت المدمرة».

وكانت النائبة عن محافظة نينوى محاسن حمدون، قد أكدت وجود مئات العائلات في الموصل تحت الأنقاض مازالوا أحياءً ولم يتم انقاذهم.

وطالبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء المختصين في حكومته بالتدخل لإنقاذ مئات العائلات تحت أنقاض منازلهم، مؤكدة أن على القوات الحكومية تسهيلَ مهمة الفرق للوصول إلى المناطق المنكوبة، ولاسيما المدينة القديمة في الموصل.

وأشارت إلى أن هناك مواطنين يرغبون بالمشاركة مع الدفاع المدني لإنقاذ الجرحى وإخراج الجثث، ولكن القوات الحكومية تمنعهم من الوصول.

وبينت أن فرق الدفاع المدني في الموصل لا تكفي لسد الكارثة، وتعمل بسيارات وآليات قليلة جدا.

وقبل أيام، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 23 مدنياً من تحت الأنقاض في المدينة القديمة في الموصل، بعد بقائهم في احد السراديب لمدة 3 اسابيع تحتها.

وقام أحد المواطنين بابلاغ فرق الدفاع المدني عن وجود اقرباء له تحت انقاض أحد المنازل، وقاد فريق الإنقاذ إلى موقع المنزل المدمر، ومع بدء العمل تم سماع اصوات من تحت الأنقاض تطلب النجدة والعون، فتسارع العمل وتم العثور على 23 مواطنا اغلبهم اقرباء بضمنهم أطفال ونساء وتم انقاذهم ونقلهم لاحد المستشفيات لاجراء الفحوصات الطبية لهم.

في السياق، تبذل جهود لإعادة الحياة إلى بعض جسور الموصل الخمسة التي تعرضت للتدمير خلال معركة تحرير المدينة.

وقد بدأت الكوادر الهندسية في وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، بنصب جسر عائم جديد بالقرب من الجسر الحديدي في مدينة الموصل بغية تسهيل حركة القوات الأمنية ونقل المواطنين بين جانبي المدينة الأيمن والأيسر، كما تقوم فرق هندسية حكومية أخرى بمحاولات لإعادة أعمار بعض الجسور المحطمة.

وكانت القوات العراقية، نصبت جسرا عائما آخر في شمال المدينة أثناء احتدام المعارك.

وحسب مصادر الشرطة الاتحادية، الفرق الهندسية التابعة للشرطة الاتحادية تقوم بتطهير مناطق الموصل القديمة من مخلفات المعركة التي دارت في المدينة لطرد تنظيم «الدولة» منها.

جرى العثور على العديد من مقار التنظيم وورش تصنيع الأفخاخ والأحزمة الناسفة في بيوت المدينة.

كما أعلنت الشرطة الاتحادية، تنفيذ حملة خدمية بمشاركة الجهات المدنية والحكومية في محافظة نينوى، لإيصال خدمات الماء والكهرباء لجميع أزقة المدينة القديمة وقطاعاتها، إضافة إلى رفع مئات العجلات والآليات وكميات هائلة من الأنقاض، من شوارع وأزقة المدينة، لفتح طرق سالكة لحركة العجلات والمواطنين.

يذكر أن قوات من الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وحرس نينوى، ستقوم بمهمة مسك الأرض في المناطق المحررة من الموصل، لضمان عدم عودة التنظيم إليها.