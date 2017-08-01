﻿اتفاقية «تيران وصنافير» تسبب صراعات داخل حزب الوفد المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: بدأ الصراع داخل حزب الوفد المصري، أعرق الأحزاب الليبرالية في البلاد، على رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب، إثر قراره الأخير بعدم الجمع بين رئاسة الهيئة ورئاسة أي لجنة برلمانية، بعد استقالة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب.

وبدأت الأزمة على خلفية تمرير مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة السعودية، إذ وجهت اتهامات عديدة داخل حزب الوفد وخارجه لرئيس اللجنة التشريعية في البرلمان بهاء أبوشقة بمخالفة قرار الحزب بعدم البت في الاتفاقية إلا باستفتاء شعبي، عبر الموافقة على الاتفاقية.

وقرر حزب الوفد تعيين النائب صلاح عقيل قائمًا بأعمال رئيس هيئته البرلمانية، لحين إجراء انتخابات داخل المجلس، فى أول دور انعقاد مقبل في مطلع تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.

وأثار استبعاد نواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد «أحمد السجيني، وطلعت السويدي، ومحمد عبده»، إضافة إلى النائب هاني أباظة، استياءهم، وبدأ بعضهم حملة ترويجية وعقد صفقات لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وقالت مصادر في تصريحات صحافية إن استبعاد النواب جاء لكونهم رؤساء لجان، وتم استبعاد أباظة أيضًا لعدم وجود توافق بينه وبين رئيس الحزب، وهو الأمر الذى سيلقي بظلاله على العملية الانتخابية لرئاسة الهيئة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي بدأت ملامحها من تحركات بعض النواب استعدادا لهذه الانتخابات.

وقال اللواء صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه سيترشح على منصب رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الجديد، مؤكدا أنه يرحب بأي منافسة حقيقية من نواب الحزب على المنصب.

وأضاف أنه لن يترشح على رئاسة أي لجان نوعية في البرلمان، مؤكدا أنه لا يمكن الجمع بين رئاسة اللجان ورئاسة الهيئة البرلمانية طبقا لما سيسير عليه حزب الوفد.

وبدأ النائب محمد عبده، عضو حزب الوفد عن محافظة الغربية، وأقدم نواب الوفد فى البرلمان، تحركاته بين الأعضاء والنواب الوفديين فى البرلمان للترتيب معهم بشأن اختياره فى رئاسة الهيئة البرلمانية.

وكشفت المصادر أن تحركات»عبده» فى التنسيق مع الأعضاء للإطاحة بصلاح عقيل ورئاسة الهيئة في دور الانعقاد الثالث، يواجهها رفض رئيس الحزب السيد البدوي.

فيما بدت للنائب محمد الزاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، رغبة في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد، ليواجه جبهة صلاح عقيل، المدعوم من البدوي، والنائب محمد عبده.

ويعاني حزب الوفد أزمات متكررة على مدار التاريخ، وآحدثها توجه المستشار أبو شقة لإدارة شؤون الحزب لحين إجراء انتخابات رئاسته المفترضة في حزيران/يونيو 2018، في الوقت الذي يرغب مؤيدو رئيس الحزب الحالي، البدوي، في الاستمرار في رئاسة الحزب لحين إجراء الانتخابات.

وقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، المستبعد، بهاء أبوشقة، استقالته من الحزب في رمضان الماضي. وتنص لائحة البرلمان على أن يكون لكل حزب أو ائتلاف في المجلس رئيس هيئة برلمانية يكون ممثلا لها في اجتماعات اللجنة العامة، وممثلا رسميا لها أيضا في المناقشات العامة والخاصة.

وكان البدوى، رئيس حزب الوفد، أعلن رفض الحزب استقالة أحد نوابه محمد فؤاد من البرلمان، موضحا أن حزب الوفد رفض استقالته من البرلمان وبالتالي لم يعد أمامه سوى الالتزام بقرار الحزب وإن لم يلتزم سيتعرض للفصل.

وقال في بيان سابق إن استقالة «فؤاد» من البرلمان لم تكن بسبب «اتفاقية تيران وصنافير» وإنما بسبب عدم تمكينه من إلقاء كلمته باللجنة الدستورية في البرلمان.

وأكد البدوي أنه «مستمر في رئاسته لحزب الوفد حتى يونيو/حزيران المقبل، وحتى أن يحلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين كرئيس مصر لولاية ثانية»، مضيفا أن الوفد لن يقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنه لن يترشح لرئاسة الانتخابات وسيدعم السيسي».