حزب النهج الديمقراطي يدعو إلى إخضاع جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة الملكية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
فاطمة الزهراء كريم الله
الرباط – القدس العربي: تبوأ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في خطاب الملك محمد السادس الذي ارخ للذكرى 18 لتوليه الحكم بالمغرب، حيزا مهما شخص فيه العاهل المغربي مثالب الإدارة المغربية، وتحليل أعطابها التي أثرت وتؤثر سلباً في مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي في البلاد.
ودعا حزب النهج الديمقراطي(يسار راديكالي) امس الثلاثاء إلى إخضاع جميع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والى مواصلة دعم الحراك بالريف وتشكيل جبهة موحدة لقيادة النضال الشعبي. وأضاف الحزب في بيان له، أن المؤسسة الملكية هي المسؤول الأساسي بحكم موقعها الهيمني في النظام السياسي القائم عما آلت إليه الأوضاع ببلادنا مشددا على ضرورة أن تخضع بدورها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور 2011 الذي لا يستثني أحدا.
وقال بلاغ للكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بعد دورتها العادية يوم الأحد 30 تموز/ يوليو الجاري، انها تدارست أبرز المستجدات التي تهم البلاد وخاصة ما يتعلق بالحراك الشعبي وآفاقه ومصير المعتقلين وضحايا ما سمته بالحملات القمعية وخطاب العرش لهذه السنة.
وأضاف أن هناك «الإمعان في ما سماه بالمقاربة القمعية لاحتجاجات الجماهير الشعبية وإقامة ما يمكن تسميته بالدولة البوليسية عبر تبرير وشرعنة ما قامت به الأجهزة القمعية من أعمال تنكيل وبطش وعنف شديد في حق مواطنين/ات خرجوا في تظاهرات سلمية ومنظمة.
وأضاف أن المؤسسة الملكية هي المسؤول الأساسي بحكم موقعها الهيمني في النظام السياسي القائم عما آلت إليه الأوضاع ببلادنا مشددا على ضرورة أن تخضع بدورها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور 2011 الذي لا يستثني أحدا.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لـ«القدس العربي:» إن « مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول للدستور، مع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية، جاء لوضع حدّ قاطع مع سلوك الريع السياسي والاقتصادي الذي كانت تعرفه البلاد قبل إقرار الدستور الجديد، وللقطع مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري التي كانت تطبع، بشكل أو بآخر، المرحلة السابقة.
وأضاف أن ربط المسؤولية بالمحاسبة مقترن بعدم الافلات من العقاب، ويتطلب رفع يد الدولة عبر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عن الحقل السياسي والحزبي من أجل أحزاب قوية ديمقراطية تتنافس على برامج واضحة وتنتج نخبا كفؤة ذات مصداقية لها غيرة على المصلحة العليا للوطن. مشيرا في الوقت ذاته، إلى استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب، بوجود أحزاب ضعيفة وغير ذات مصداقية ونخب فاسدة، ولا شك أن الواقع قد أتبث أن هناك من يسعى جاهدا لإضعاف الأحزاب وشلها ووضع عراقيل أمامها كي لا تلعب الأدوار المنوطة بها وحتى لاتتحول إلى قوة حقيقية تقلب موازين القوى لمصلحة المجتمع في التغيير والديمقراطية».
وعن شروط وضمانات تحقيق ربط المسؤولية بالمحاسبة، قال الكاتب والمحلل السياسي، حسن كاوز: « لا تكتمل دورة المسؤولية إلا بالمعرفة الجامعة والوضوح المنهجي لتحقيق شرط الأهلية في المحاسبة، ذلك أن التفويض أو التكليف في الإطار المؤسساتي يستلزم مسبقا المعرفة المطلقة أو النسبية بالمحيط الخارجي والداخلي لموضوع المسؤولية، والوعي التام بالإمكانات والمخاطر التي تزيد من نسب نجاح أو فشل واجبات الاستجابة لهذه الالتزامات المكتوبة والضمنية، وكذا الإلمام الدقيق بجوانب القدرة التنظيمية للمؤسسة ومواطن قوتها وضعفها، والاطلاع المفصّل على خريطة مخططها الاستراتيجي، واستيعابه وتمثّله من حيث وصف المهمة أو المهام، وسياقاته في إطار السياسة العامة للدولة، ورهاناته وتوجهاته المستقبلية، وأهدافه ونتائجه المرجوة ومؤشراته المفترضة».
فاطمة الزهراء كريم الله