﻿حزب النهج الديمقراطي يدعو إلى إخضاع جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة الملكية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

الرباط – القدس العربي: تبوأ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في خطاب الملك محمد السادس الذي ارخ للذكرى 18 لتوليه الحكم ‏بالمغرب، حيزا مهما شخص فيه العاهل المغربي مثالب الإدارة المغربية، وتحليل أعطابها التي أثرت ‏وتؤثر سلباً في مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي في البلاد.

ودعا حزب النهج الديمقراطي(يسار راديكالي) امس الثلاثاء إلى إخضاع جميع المؤسسات وعلى ‏‏رأسها المؤسسة الملكية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والى مواصلة دعم الحراك بالريف وتشكيل ‏‏جبهة موحدة لقيادة النضال الشعبي. وأضاف الحزب في بيان له، أن المؤسسة الملكية هي المسؤول ‏‏الأساسي بحكم موقعها الهيمني في النظام السياسي القائم عما آلت إليه الأوضاع ببلادنا مشددا على ‏‏ضرورة أن تخضع بدورها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من ‏‏دستور 2011 الذي لا يستثني أحدا.‏

وقال بلاغ للكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بعد دورتها العادية يوم الأحد 30 تموز/ يوليو الجاري، ‏‏انها تدارست أبرز المستجدات التي تهم البلاد وخاصة ما يتعلق بالحراك الشعبي وآفاقه ومصير ‏‏المعتقلين وضحايا ما سمته بالحملات القمعية وخطاب العرش لهذه السنة.‏

وأضاف أن هناك «الإمعان في ما سماه بالمقاربة القمعية لاحتجاجات الجماهير الشعبية وإقامة ما ‏‏يمكن تسميته بالدولة البوليسية عبر تبرير وشرعنة ما قامت به الأجهزة القمعية من أعمال تنكيل ‏‏وبطش وعنف شديد في حق مواطنين/ات خرجوا في تظاهرات سلمية ومنظمة.‏

وأضاف أن المؤسسة الملكية هي المسؤول الأساسي بحكم موقعها الهيمني في النظام السياسي القائم ‏‏عما آلت إليه الأوضاع ببلادنا مشددا على ضرورة أن تخضع بدورها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ‏‏المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور 2011 الذي لا يستثني أحدا.‏

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لـ«القدس العربي:» إن « مبدأ ربط ‏المسؤولية بالمحاسبة، الذي نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول للدستور، مع ما يعنيه هذا ‏الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية، جاء لوضع حدّ قاطع مع سلوك الريع السياسي ‏والاقتصادي الذي كانت تعرفه البلاد قبل إقرار الدستور الجديد، وللقطع مع كل أشكال الرشوة والفساد ‏الإداري التي كانت تطبع، بشكل أو بآخر، المرحلة السابقة.

وأضاف أن ربط المسؤولية ‏بالمحاسبة مقترن بعدم الافلات من العقاب، ويتطلب رفع يد الدولة عبر وزارة الداخلية والأجهزة ‏الأمنية عن الحقل السياسي والحزبي من أجل أحزاب قوية ديمقراطية تتنافس على برامج واضحة ‏وتنتج نخبا كفؤة ذات مصداقية لها غيرة على المصلحة العليا للوطن. مشيرا في الوقت ذاته، إلى ‏استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب، بوجود أحزاب ضعيفة وغير ذات مصداقية ونخب فاسدة، ‏ولا شك أن الواقع قد أتبث أن هناك من يسعى جاهدا لإضعاف الأحزاب وشلها ووضع عراقيل أمامها ‏كي لا تلعب الأدوار المنوطة بها وحتى لاتتحول إلى قوة حقيقية تقلب موازين القوى لمصلحة ‏المجتمع في التغيير والديمقراطية».‏

وعن شروط وضمانات تحقيق ربط المسؤولية بالمحاسبة، قال الكاتب والمحلل السياسي، حسن كاوز: « لا تكتمل دورة المسؤولية إلا بالمعرفة الجامعة والوضوح المنهجي لتحقيق شرط الأهلية في ‏المحاسبة، ذلك أن التفويض أو التكليف في الإطار المؤسساتي يستلزم مسبقا المعرفة المطلقة أو النسبية ‏بالمحيط الخارجي والداخلي لموضوع المسؤولية، والوعي التام بالإمكانات والمخاطر التي تزيد من ‏نسب نجاح أو فشل واجبات الاستجابة لهذه الالتزامات المكتوبة والضمنية، وكذا الإلمام الدقيق بجوانب ‏القدرة التنظيمية للمؤسسة ومواطن قوتها وضعفها، والاطلاع المفصّل على خريطة مخططها ‏الاستراتيجي، واستيعابه وتمثّله من حيث وصف المهمة أو المهام، وسياقاته في إطار السياسة العامة ‏للدولة، ورهاناته وتوجهاته المستقبلية، وأهدافه ونتائجه المرجوة ومؤشراته المفترضة».‏