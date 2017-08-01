﻿ نشطاء 20 فبراير ينددون بالاعتقالات ويشاركون في مسيرة الدار لبيضاء الأحد المقبل

الرباط – القدس العربي: رغم الهدوء الذي تعرفه شوارع واحياء مدينة الحسيمة وبقية مناطق الريف، الا ان حراك الريف وناشطيه ما زالا المرجعية التي ترتبط بها مختلف التطورات السياسية والاجتماعية في المغرب.

الهدوء السائد منذ اسبوع تقريبا، كان مرتبطا باحتفالات البلاد بعيد العرش، احتراما لهذه المناسبة الوطنية وانتظارا لما سيعلنه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الاحتفال بعيد جلوسه، الذي القاه يوم السبت الماضي منتقدا وبشدة النخبة والاحزاب السياسية والادارة وعلاقتها بالمواطنين. وقبل الخطاب بساعات اعلنت وزارة العدل عن عفو ملكي شمل عددا من معتقلي الحراك، من دون ان يكون بينهم أي من قادته باستثناء الفنانة سليمة الزياني (سيليا).

ناشطو الحراك لم يجدوا ما كانوا يطلبونه وما خرجوا من اجله مع المواطنين الى شوارع الحسيمة ومدن الريف الاخرى، من تحقيق لمطالبهم الاجتماعية والتنموية والاقتصادية ومعها احترام كرامة وحقوق المواطن ثم تبعها اطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك، بل ان محاكم مدينة الحسيمة تواصل اصدار احكامها ضد ناشطين اعتقلوا في تظاهرات احتجاجية سلمية، فيما يواصل قاضي التحقيق في الدار البيضاء التحقيق التفصيلي مع قادة الحراك مع تأجيل استنطاق قائده ناصر الزفزافي، مع تدهور الحالة الصحية لاحد الناشطين الذي يخوض اضرابا عن الطعام والمصير الغامض لناشط في غرفة الانعاش اصيب في تظاهرة 20 تموز/ يوليو.

إدانة 15 ناشطا في المحكمة الابتدائية بالحسيمة، فجر أمس الثلاثاء، مجموعة جديدة وبرأت مجموعة من نشطاء حراك الريف، على خلفية المواجهات التي اندلعت بينهم وبين رجال الأمن يوم عيد الفطر.

وقال المحامي رشيد بلعلي، عضو هيئة دفاع المتهمين ان المحكمة ادانت 15 بأحكام مختلفة ومتفاوتة وقضت ضد أربعة من النشطاء بسنة حبسا نافذا، وثلاثة آخرين بثمانية أشهر حبسا نافذا، وثلاثة نشطاء، أيضا، بستة أشهر حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة ستة نشطاء بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم. ويرتقب أن يستأنف دفاع المتهمين جميعا هذه الأحكام أمام الغرفة الاستئنافية بالحسيمة في الأيام المقبلة.

وفي أول رسالة صوتية لمعتقلي حراك الريف القابعين في سجن عكاشة، بعد العفو الملكي عن بعضهم، اكد معتقل الحراك عبد العالي حود، أن «بعض رفاقهم داخل السجن أرغِموا على توقيع طلب العفو» وقال: «إننا أبَنَّا عن حسن نيتنا ولكن المسؤولين أخلفوا بوعودهم وأرغموا بعض المعتقلين لتوقيع طلب العفو»، وأن «أي بلاغ خرج من المؤسسة على اساس ان المعتقلين على خلاف هو أمر غير صحيح».

واكد حود أن المعتقلين “مازالوا لحمة واحدة، وان محاميهم الوحيد هو الشعب»، واكد ان «اي خطوة سنقوم بها لا بد أن نفكر فيها بهدوء لنضرب بقوة. فنحن منتصرون رغم السجن».

ومن بين ما قام به المعتقلون في الدار البيضاء للتعبير عن حسن نيتهم، كان وقفهم الاضراب عن الطعام، ويتداولون في العودة اليه فيما واصل الناشط ربيع الابلق، صحفي موقع «بديل» اضرابه الذي وصل الى 36 يوما احتجاجا على اعتقاله متمسكا ببراءته، واعلن مساء اول امس عن نقله على وجه السرعة من مستشفى سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي يوسف بالمدينة نفسها.

نقل الأبلق الى العناية المشددة

واكد المحامي عبد الصدق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن الناشط الأبلق الذي مضى 36 يوماً على دخوله في اضراب مفتوح عن الطعام، تمّ نقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى «الصوفي» بالدار البيضاء ،وقال: «ساءت على مداها حالته الصحية بحيث نقص وزنه أزيد من 20 كيلوغراما».

وقال عبد اللطيف الأبلق، شقيق ربيع: «اليوم بلغني أن شقيقي قد نُقِل للعناية المركزة بمستشفى مولاي يوسف منذ اكثر من 3 أيام، و»هو في حالة صحية جد متدهورة، والغريب في الأمر أننا لم نُبَلَّغ بهذا، مع أننا كعائلته يحق لنا معرفة حالته الصحية».

واضاف: أن «هذا التجاهل الذي أوصلنا اليوم لما نحن عليه.. ومن غرائب الصدف أن الذين كشفوا عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي ربيع الأبلق بعد تجاوزه العشرين يوما من الإضراب عن الطعام هم من كشف نقل ربيع الأبلق للمستشفى بعد أن وصل حالة العجز الناتج عن تجاوزه 36 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام» .

دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية

ودعا عدد من النشطاء للتظاهر للمطالبة بإنقاذ حياة الابلق بتنظيم وقفة احتجاجية مساء امس الثلاثاء أمام المستشفى «من أجل المطالبة بإنقاذ حياته، وإطلاق سراحه بعد أن نُقل إلى المؤسسة الصحية المذكورة في وضعية صحية جد متدهورة».

ودعا النشطاء كل المواطنين والهيئات الحقوقية إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية، من أجل إيصال الصوت إلى الجهات المعنية بغية إنقاذ ربيع من الموت المحقق الذي بات يلاحقه.

ورفع عدد من النشطاء، في وقت سابق لافتات أمام المستشفى المذكور، مكتوب على بعضها «أنقذوا حياة المعتقل السياسي ربيع الأبلق المضرب عن الطعام..الحرية لمعتقلي الحراك الشعبي».

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) جميع أعضائها وكل الحقوقيات والحقوقيين وكافة القوى المناضلة لوقفة تضامنية مع المعتقل الأبلق واعلنت الجمعية في «نداء» للرأي العام الحقوقي أنه تم اليوم (اول امس) الاثنين وبعد أزيد من 36 يوما من الإضراب عن الطعام، نقل ربيع الأبلق معتقل حراك الريف من سجن عكاشة إلى مستشفى مولاي يوسف «الصوفي» وذلك بشكل مستعجل بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل خطير.

وعبرت الجمعية عن قلقها محملة أجهزة الدولة المغربية المرتبطة بهذا الملف كامل المسؤولية في الحفاظ على السلامة الجسدية لربيع الأبلق وإطلاق سراحه إلى جانب معتقلي حراك الريف كافة.

وانتشر بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاغ «أين عماد؟» في إشارة للسؤال عن مصير الشاب عماد العتابي، الذي كان قد أصيب على مستوى الرأس إبان فض السلطات للتظاهرات في مدينة الحسيمة في مسيرة يوم 20 تموز/ يوليو التي كان قد دعا إليها من طرف نشطاء حراك الريف وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول قبل اعتقالهم.

وقال أحد أشقاء العتابي في وقت سابق أن الأطباء المشرفين على تتبع الحالة الصحية لشقيقه رفضوا منحه الملف الصحي الخاص به، مخبرينه بأنه لا يمكنهم فعل ذلك إلا بإذن من الوكيل العام للملك، وبعد مرور أكثر من عشرة أيام على اصابة العتابي ونقله من الحسيمة للرباط على متن مروحية، وهو في حالة حرجة، لم يصدر أي معطى من جهة رسمية يوضح مدى تماثله للشفاء أو تدهور وضعه الصحي أو ما جرى بالضبط، باستثناء قصاصة نشرت يوما بعد نقله للمستشفى العسكري تؤكد أنه (العتابي) مازال على قيد الحياة.

نقل «سيليا» الى مشفى الحسيمة

ونقلت الناشطة في حراك الريف، الفنانة سليمة الزياني (سيليا) صباح امس الثلاثاء، على وجه السرعة الى مستشفى في مدينة الحسيمة بعد اصابتها بانهيار عصبي مفاجئ من دون معرفة سبب الإنهيار المفاجئ الذي باغتها.

وتعرضت الفنانة الشابة إحدى قادة حراك الريف سيليا والمُفرَج عنها يوم السبت الماضي بموجب عفو ملكي، لحالات انهيار عصبي مباشرة بعد نقلها من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى زنزانة انفرادية بسجن عكاشة في الدار البيضاء، وأكدت شقيقتها أن سليمة ما زالت تعاني من تبِعات ما عاشته على مستوى سجن عكاشة قرابة شهرين من الاعتقال.

وقالت أن الأطباء يرَون بضرورة خضوع “سيليا” لجلسات متابعة لدى طبيب نفساني، وفق ما تقتضيه حالتها النفسية المتأزمة؛ حيث أن أكثر ما يؤلم الفنانة الشابة، هو عدم إطلاق سراح باقي “مناضلي الحراك” الذين لا يزالون قابعين بسجن عكاشة في الدار البيضاء.

وأعلن نشطاء حراك 20 فبراير، الشبابية التي عرفها المغرب في سياق الربيع العربي 2011، عن مشاركتهم في المسيرة الوطنية ليوم الاحد القادم التي تنظم في الدار البيضاء، لمساندة حراك الريف والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك والمعتقلين السياسيين كافة. وأدان النشطاء التدخل العنيف لقوات العمومية لتفريق المسيرة السلمية يوم 20 تموز/ يوليو في الحسيمة و»سياسة الاعتقال التي طالت المتظاهرين».

وعبر النشطاء عن تضامنهم مع الصحافي حميد المهداوي و الناشط بحراك الريف ربيع الأبلق المضرب عن الطعام، منددين بالحكم الصادر في حق ناشط حركة 20 فبراير عادل البداحي، وطالبوا بالسراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين في المغرب وعلى رأسهم معتقلي الحراك بالريف.

واعنت حركة «تاوادا ن إيمازيغن» عن تنظيم مسيرة وطنية في الدار البيضاء يوم الاحد القادم وذلك «ردا على تمادي المقاربة الأمنية في التعامل مع حراك الريف، وللمطالبة بإطلاق معتقلي الحراك وكل المعتقلين السياسيين كافة».

وأعلنت «جبهة الرباط ضد الحكرة»، خروجها للاحتجاج يوم بعد غد الجمعة في وسط العاصمة الرباط تحت شعار «لا تنازل عن الحق في التظاهر والتجمع السلمي»، وأكدت أن هذا الشكل الاحتجاجي، يأتي “على اثر المنع الذي جوبهت به العديد من الأنشطة النضالية من طرف القوات العمومية في الرباط من بينها منع الوقفات الاحتجاجية السلمية، تعنيف المحتجين، مصادرة اللافتات والأغراض الشخصية للمحتجين، والتنكيل بالمتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات ووقفات الحراك الشعبي بالريف وباقي المناطق المغربية مما نجمع عنه إصابات خطيرة واعتقالات أبرزها حالتا الصحافي ربيع الأبلق المضرب عن الطعام وعماد العتابي الذي لاتزال حالته الصحية مجهولة».