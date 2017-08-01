﻿نشر صور جديدة لإهانة النازحين السوريين عند الحدود التركية

غازي عنتاب – «القدس العربي»: عرض ناشطون مزيداً من الصور المسيئة للاجئين السوريين عند الحدود التركية، وتظهر الصور إجبار ثلاثة من السوريين النازحين على ارتداء ملابس داخلية نسائية، مباشرة بعد اعتقالهم عند الحدود التركية السورية خلال محاولتهم العبور للجانب التركي.

وكانت رئاسة الاركان التركية قد اعلنت انها اعتقلت جنوداً اتراكاً، قاموا بضرب نازحين سوريين جرى اعتقالهم عند الحدود التركية ، في حادثة تم الكشف عنها من خلال لقطات فيديو نشرت في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت «القدس العربي» إلى ناشطين سوريين في ألمانيا قالوا ان هذه الصور نشرت من خلال اتراك يقيمون في ألمانيا، ولهم اقارب بقوات حرس الحدود التركي اعتادوا على ارسال هكذا لقطات للنازحين السوريين .

وتفاقمت ظاهرة قتل وتنكيل الجنود الاتراك بالنازحين السوريين منذ أكثر عامين ، وتعرض المئات من الأطفال والنساء للقتل قنصاً خلال محاولتهم العبور للجانب التركي من الحدود، بينما تتم عادة الاعتداء بالضرب على من يعتقل داخل الحدود وارجاعه لسوريا في مخالفة واضحة لحقوق اللاجئين كما تقول منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وكانت منظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية قد اصدرتا العام الماضي تقارير تنتقد فيها الحكومة التركية على سياستها التي تمنع دخول اللاجئين السوريين، مستشهدة بشهادات وصور عن حالات القتل والاعتداءات التي تعرض لها النازحون السوريون، ووثقت المنظمات مقتل ما يزيد على 300 من الأطفال والنساء .

واتبعت تركيا سياسة متشددة اجراء النازحين السوريين لاراضيها ، بعد ان استقبلت نحو مليوني سوري في بداية الأزمة السورية، ومنحتهم حقوق العلاج والدراسة المجانية، ولكن العامين الاخيرين شهدا تبدلًا كبيرًا بالسياسة التركية تمثل باقفال تام للحدود بوجه النازحين ومنع حركة السفر الا وفق تصريحات خاصة او تجارية.