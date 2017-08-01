﻿الإدارة الأمريكية لا تملك استراتيجية حاسمة في أفغانستان إرسال المزيد من الجنود أم سحب القوات؟

واشنطن ـ «القدس العربي»: قالت وزارة الدفاع الأمريكية ان البيت الابيض والبنتاغون لم يتوصلا بعد إلى أستراتيجية نهائية للحرب التى دامت 16 عاما في أفغانستان اذ أكد كابتن البحرية جيف دينيس، المتحدث باسم وزارة الدفاع ان وزير الدفاع، جيم ماتيس، يسعى للحصول على أستراتيجية واضحة قبل الالتزام بأى زيادة في القوات او سحبها.

واشار إلى ان البنتاغون يساهم في عملية يقودها البيت الابيض تبحث عبر الادوات العسكرية والدبلوماسية والمخابراتية لوضع اطار للوضع النهائي المنشود في أفغانستان، وقال ان القرارات المتعلقة بشأن القوات ستستند على مسار عملية التشاور.

وقال مراقبون ان ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث بالفعل ما إذا كانت سترسل ما بين 3 الاف و5 الاف جنديا لكسر ما يسمى الجمود ضد الجماعات، بما في ذلك طالبان والقاعدة مع العلم ان الولايات المتحدة لديها حوالي 8400 جندي في أفغانستان في حين افادت منصات اعلامية أمريكية، من بينها صحيفة « وول ستريت جورنال » ان ترامب متردد في ارسال المزيد من القوات إلى أفغانستان مما دفع باتجاه خيار الانسحاب من البلاد.

وقال دينيس ردا على سؤال ما إذا كان وزير الدفاع يفكر بانسحاب كامل بأن وزارة الدفاع تريد الحصول على استراتيجية في المقام مشيرا إلى ان ماتيس استبعد اتخاذ أى قرار قبل الحصول على استراتيجية، ووعد ماتيس في حزيران/ يونيو الماضي بتقديم استراتيجية للكونغرس بحلول منتصف تموز/ يوليو حول المسار الأمريكي في أفغانستان ولكنه اخفق في الوفاء بوعده مما اثار مشاعر الاحباط عند الكثير من المشرعين، ومن بين الذين ازعجهم الانتظار، السناتور جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، اذ سيقدم ماكين تعديلا على مشروع قانون السياسة الدفاعية لتقديم استراتيجية حاسمة بشأن أفغانستان.

وقال أنه سيقدم التعديلات عندما يتقدم مجلس الشيوخ بقانون تفويض الدفاع الوطني بناءا على نصيحة من بعض القادة العسكر الذين سيقدمون استراتيجية لتحقيق النجاح في تحقيق المصالح الوطنية الأمريكية في أفغانستان.

واكد ماكين في بيان للجنة الخدمات المسلحة بأنه لا توجد استراتيجية ناجحة لأفغانستان على الرغم من مرور ستة اشهر من تنصيب ترامب رئيسا للبلاد، وكان لماكين الذى بدأ يتلقى العلاج من سرطان المخ قد انتقد مرارا ادارة ترامب لتاخرها في تقديم استراتيجية للكونغرس بشأن أفغانستان كما هدد بفرض استراتيجية إذا لم يقدم البيت الابيض اجابة بشان مصير الحرب الأمريكية في البلاد.