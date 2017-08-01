﻿الحمد الله يكشف عن «ضغط سياسي» يمارس على السلطة مقابل الدعم المالي

غزة – «القدس العربي»: كشف الدكتور رامي الحمد الله، رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، عن تعرض القيادة الفلسطينية لـ «ضغط سياسي»، في موضوع الدعم المالي المقدم للخزينة الفلسطينية، وعن إجراء «تعديل وزاري» قريب، وأكد أن محاولات «فصل غزة» لن تنجح، ووجه انتقادات لحركة حماس.

وقال في مقابلة مع تلفزيون فلسطيني حين تطرق إلى ملف الدعم المالي «لولا وجود الاحتلال، قد لا نحتاج الدعم الدولي». وأضاف «بعض الدول تمارس علينا ضغطا سياسيا موضوع الدعم المالي»، مشيرا إلى وجود نية لدى الفلسطينيين لإيجاد فرص عمل من خلال المناطق الصناعية في جنين وأريحا وبيت لحم. وقال «نريد عمل منطقة مشابهة بالخليل لإيجاد فرص عمل»، وفهم من تصريحاته أن السلطة تريد التخلص من «الضغط السياسي» الذي يستخدم المال المقدم للفلسطينيين.

واتهم الحمد الله إسرائيل بمنع الفلسطينيين من استخراج البترول من أرضهم، وكذلك إعاقة بناء المدن الصناعية. وقال إن العجز المالي الإجمالي سينخفض هذا العام، وأنه في ظل كل هذه الظروف الصعبة استطاعت الحكومة تخفيض الديون أكثر من مليار دولار، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي «هو الجهة الوحيدة الملتزمة بدعم الحكومة»، موضحا أن الدعم الدولي انخفض بنسبة %70 مما دفع الفلسطينيين لترشيد النفقات، والقيام بـ «إجراءات غير مسبوقة».

وتطرق إلى ملف غزة، وقال «لن تكون هناك دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة»، مضيفا «هذه مسلمات». وشدد على أن محاولات فصل غزة «لن تنجح، وأن وضع شروط قبل حل اللجنة الإدارية هو إعاقة لملف المصالحة»، وقال «حماس تضع شروطا لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومنها استيعاب كل الموظفين الذين عينتهم فورا». وأضاف «لو قبلت حماس مبادرة 2014، لانتهت أزمة الموظفين اليوم». وأكد أن حكومته جاهزة للعمل في قطاع غزة، وقال إنه لا يهمه إقالتها «من أجل أن يحل مكانها حكومة وحدة وطنية، لأن الوطن الأهم في هذه المرحلة»، كاشفا عن وجود نية لإجراء تعديل وزاري محدود «لا يزيد عن خمس وزارات» قريبا.

واتهم الحمد الله حماس، بإقامة « حكومة أمر واقع» منذ 2007، تدير القطاع، وقال «للأسف تكون إجراءاتها ذات طابع سياسي، وإنهاء هذه الحكومة هو خطوة في الطريق نحو إنهاء الانقسام، خاصة وأن الرئيس عباس أرسل مبادرة لحماس لكنها لم ترد حتى اللحظة».

وأشار إلى أن حماس كانت تشترط استيعاب موظفيها، مضيفا «نحن وافقنا على استيعابهم تدريجيا لكنهم رفضوا، ونحن جاهزون للذهاب لغزة للعمل»، وتابع منتقدا حماس «لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس»، ويقصد اللجنة الإدارية التي شكلت مؤخرا، وأثارت خلافات قوية بين فتح وحماس.

ونفى الحمد الله قيام حكومته بفرض «إجراءات عقابية» ضد غزة، لافتا إلى أن ما قامت به كان «إجراءات سياسية»، ودعا في الوقت ذاته حركة حماس لتلبية دعوة الرئيس محمود عباس وتحل اللجنة الإدارية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية». وأكد أن خصم علاوة الرواتب من موظفي السلطة في غزة هو «إجراء مؤقت» وأن كل شيء سيعود إلى طبيعته في حال عادت الأمور إلى طبيعتها، نافيا قيام حكومته بتقليص التحويلات الطبية عن قطاع غزة.

وكانت الحكومة قد قررت اتخاذ «إجراءات حاسمة» بهدف إجبار حماس على القبول بمقترحات الرئيس عباس لإعادة الوحدة وحل اللجنة الإدارية، من بينها خصم من قيمة رواتب موظفي السلطة، وتقليص كميات الكهرباء الموردة للقطاع. وقال إن إسرائيل بعد أن خفضت الكهرباء عن غزة، تجبي الفاتورة السابقة نفسها، واتهم حماس بجباية أموال الكهرباء من قطاع غزة، وأنها بعثت عرضا بدفع 15 مليون شيكل من فاتورة الكهرباء، وقال «نحن أبلغنا إسرائيل أن قدرتنا هي دفع 25 مليون شيكل فقط»، وكانت السلطة تدفع لإسرائيل ما بين 35 إلى 40 مليون شيكل شهريا ثمن كهرباء غزة.

وقال الحمد الله بخصوص ملف إعمار غزة، أن ما يعيق إتمام العملية هو عدم التزام الدول المانحة التي قطعت وعودا في مؤتمر إعمار القاهرة، بما عليها من وعود مالية، وقال إن ما وصل من الأموال التي جرى التعهد بدفعها وتفوق الخمسة مليارات دولار، لم يتجاوز 35% .

وتطرق إلى ما يحدث في مدينة القدس، وقال إن ما جرى «أسطورة ومفصل تاريخي ولا بد من استثماره». وتابع القول إن الرئيس أدار معركة القدس بـ «حكمة واقتدار»، وأضاف «إن من كان يراهن على أن القيادة السياسية غير موجودة فشلوا وثبت لهم أن القيادة السياسية هي المسيطرة على الوضع في الأقصى، وأن ما حدث في القدس معركة سيادة، والإسرائيليون فشلوا».

وناشد العرب تقديم الدعم المادي لمدينة القدس، وقال «المدينة عربية إسلامية وليست فلسطينية فقط»، لافتا إلى أن ما وصلنا من أصل مليارات وعدنا العرب بها لدعم القدس 39 مليون دولار فقط.

وناشد العالم الإطلاع على المناهج الإسرائيلية ليرى «مستوى التحريض» لديهم، وذلك خلال حديثه عن التعليم في فلسطين، وعمل الحكومة على تطوير هذا القطاع. وأوضح أن الحكومة تقوم بـ «خطوات جوهرية وأساسية «لتحسين التعليم في فلسطين»، مضيفا «سيشهد نهضة وإعادة برمجة ودراسة»، لافتا إلى أن الحكومة لن تعطي ترخيصا لأي جامعة لديها تخصصات موجودة في جامعات أخرى، وان التعليم التقني سيكون «مكونا رئيسيا» في التعليم العام.

وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، قال الحمد الله: إن هدفه الحفاظ على «النسيج المجتمعي»، وان الرأي العام هو من يريد قانون الجرائم الإلكترونية.

وأثار هذا القانون حفيظة نقابة الصحافيين ومراكز حقوقية، قالت إنه يفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير.

وفيما يتعلق بالحالة الأمنية، قال رئيس الوزراء «إن الحالة الأمنية لدينا من أفضل الحالات في المنطقة العربية رغم كل الظروف التي نعيشها».

وتطرق إلى قانون التقاعد المبكر، مشددا على أنه لا أغراض سياسية من وراء هذا القانون، وأضاف «أرسلنا 6 آلاف عسكري للتقاعد المبكر من الضفة وغزة لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، لأن عدد الضباط يفوق عدد الجنود». وحول قطاع الصحة، قال «لم نصل إلى درجة الكمال لكن وضع القطاع أفضل بكثير».