﻿الرئيس التونسي: حفتر هو جزء من المشكلة في ليبيا

تونس – «القدس العربي»: قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن قائد الجيش الجنرال خليفة حفتر هو جزء من من المشكلة في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده لديها علاقات مع مختلف الأطراف السياسية في ليبيا وتسعى إلى التواصل معها لإيجاد حل ينهي الأزمة المستمرة في البلاد.

وخلال ندوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية في تونس، قال: «أنا كنت صريحا مع حفتر، وقلت له أنت جزء من المُشكل حتى الآن، ونحن نريد أن تكون جزءا من الحل ، ولديك دعوة مفتوحة لزيارة تونس»، مشيرا إلى أن حفتر رحب بالأمر وأعرب عن استعداده للمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وأضاف قائد السبسي: ”لن نستبعد أي طرف في ليبيا من أجل الوصول الى حل للأزمة الليبية، لأنّ ما يهمنا (في النهاية) هو تونس، باعتبار أنّ استقرار ليبيا من استقرار تونس”، مشيرا إلى أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف السياسية في ليبيا من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية والأمنية المستمرة فيها منذ عدة سنوات.

من جانب آخر، أكد أن «ضوابط السياسة الخارجية التونسية انبنت على الأخذ بمتطلبات التاريخ والجغرافيا وبالتوازنات الإقليمية والعالمية»، مشيرا إلى أن هذه الضوابط جعلت مواقف الخارجية التونسية المعلنة منذ نشأتها «مواقف سليمة جنبت البلاد الأزمات مع الدول الشقيقة والصديقة وآخرها موقف تونس من الأزمة الدائرة في الخليج العربي الذي قبلت به الأطراف كافة».

وكانت الدبلوماسية التونسية اتخذت موقفا محايدا من الأزمة المستمرة في الخليج؛ حيث فضلت عدم دعم أي من الطرفين على حساب الآخر، وهو ما قوبل بموجة ارتياح كبيرة لدى أغلب الأطراف السياسية في البلاد.