﻿مصر تخسر جولة جديدة في أزمة مياه النيل

القاهرة ـ «القدس العربي»: تحد جديد يواجهه النظام المصري بشأن أزمة حصة مصر من مياه النيل، فيما يعد اعترافا أوروبيا باتفاقية «عنتيبي» الذي ترفض مصر التوقيع عليها، لأنها لا تعترف بالحصص التاريخية لدول المصب في مياه النهر.

الاعتراف الأوروبي، تمثل في طرح الاتحاد الأوروبي لمشروع لإقامة دراسات حول التعاون مع مبادرة حوض النيل التي أعلنت مصر تجميد نشاطها فيها منذ عام 2010، بتمويل 3 ملايين يورو.

وانتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أمس المشروع الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لإقامة دراسات حول التعاون مع مبادرة حوض النيل بتمويل 3 ملايين يورو.

ووصف أبو زيد، خلال لقاء صحافي عقده أمس، المشروع بـ«المسيس»، مؤكدا أن مصر أوضحت معارضتها قيام الاتحاد الأوروبي بهذا التوجه بسبب ما سيخلقه من خلاف بين دول حوض النيل الذي تحاول مصر رأب الصدع بينها.

وأكد أن «مصر ترى أن المشروع مُسيَّس، لأن مبادئ القانون الدولي تُلزم الدول التي تطل على نهر مشترك بالالتزام بالتعاون مع المجتمع الدولي، وألا تكون هناك ازدواجية في المعايير الأوروبية».

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية:»مصر بذلت جهدا كبيرا وحرصت على التوافق بين دول الحوض والتأكيد على مبدأ الإخطار المسبق بأي مشاريع، ومصر باقية في مبادرة حوض النيل ولم تلغ عضويتها أو تنسحب منها وجمدت فقط مشاركتها في الاجتماعات الفنية منذ عام 2010 عقب توقيع اتفاقية عنتيبي من جانب بعض الدول، وهي 6 دول فقط».

وأوضح أن «ما حدث أخيرًا أن الاتحاد اﻷوروبي طرح مشروعًا للتعاون بين دول حوض النيل يتكلف 3 ملايين يورو لإقامة دراسات ومشاريع تعود بالنفع على الجميع، وإن مصر تحفظت على التعامل مع دول الحوض وقيام الاتحاد بمثل هذا التوجه الذي ترى أن من شأنه أن يكرس الانقسام ولا يدعم التوافق الذي تسعى إليه، وإن هذا التوجه عبر عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاءاته مع وزراء خارجية أوروبيين والمنسق الأعلى للشؤون السياسية والأمنية فيديركا موغريني».

وأضاف: «قلنا إنه إذا كان لدى الاتحاد رغبة للتعاون بمشاريع تنموية فليكن خارج هذا الإطار ونرى أن الإصرار الأوروبي على هذا التوجه ينطوي على قدر من التسييس ولا يراعي المصالح المصرية ولا يعزز التوافق الذي تسعى إليه مصر»، مشيرا لـ«وجود مانحين دوليين يتعاملون مع مبادرة حوض النيل بإطار به عوار وليس جامعا لكل دول حوض النيل».

وحسب أبو زيد «مصر لا تعارض إقامة مشاريع فى حوض النيل، موضحا أن مصر سلمت الاتحاد الأوروبي وثيقة تحمل مبادىء راسخة لدى مصر، داعيا لعدم التعامل من قبل الاتحاد الأوروبي بازدواجية مع مبادئ راسخة فى القانون الدولي تلتزم بها دول الاتحاد الأوروبي».

وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل فى أكتوبر/ تشرين الأول2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي «عنتيبي»، دون حسم الخلاف على 3 بنود في الاتفاقية أهمها بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية التي أصرت القاهرة على تضمينها في الاتفاقية، وكذلك بند الإخطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية على أي مشاريع تقام على النهر، ما تسبب فى عدد من التحديات أمام مبادرة حوض النيل لإقناع الشركاء الأجانب من ضخ مزيد من المنح والمساعدات لبرامج التعاون فى مبادرة حوض النيل.

وكان مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عقد اجتماعاً في بروكسل، الثلاثاء الماضي بعد توقف دام 7 سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس في 2010

وترأس سامح شكري، وزير الخارجية وفد مصر، بينما ترأست الجانب الأوروبي فدريكا موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، إن وزير الخارجية شدد خلال الاجتماع على أن علاقات الشراكة بين الطرفين يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضاً ما يوجهه الاتحاد الأوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر استناداً إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، مشيرا إلى أن أحدا لا يملك الحق في تنصيب نفسه حَكَما على الآخرين.

وانتقد شكري، بشدة خلال الاجتماع موقف الاتحاد الأوروبي السلبي بالإصرار على إقرار برنامج التعاون في إدارة الموارد المائية في حوض النيل بالتعاون مع مبادرة حوض النيل، رغم تجميد مصر مشاركتها في المبادرة، وهو الأمر الذي ترى مصر أن من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام بين دول الحوض بدلاً من تشجيعها على التوافق ورأب الصدع، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والممارسات التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي نفسه في تناوله لموضوعات التعاون في أحواض الأنهار العابرة للحدود في أوروبا وغيرها من المناطق على مستوى العالم.

وأكد على ضرورة مد جسور الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتدشين مرحلة جديدة على مسار التعاون والتنسيق من خلال الحوار الصريح والبناء، وفي إطار من الاحترام المتبادل، تحقيقا للمصالح المتبادلة، وإدراكا لأهمية العمل معا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على جانبيّ المتوسط، ودرءا للأخطار المتصاعدة التي تحيق بنا جميعا.

وقال شكري إن «الاجتماع شهد زخما سياسيا واقتصاديا مهما، وجاء تتويجا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق في ديسمبر/كانون الأول الماضي حول «وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية».

وأضاف أن الوثيقة تحدد المبادئ والأطر التى ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة المقبلة 2017-2020، وتشمل عدداً من المجالات الحيوية، اتساقاً مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التي أفردتها «رؤية التنمية المستدامة: مصر 2030».

وتابع «الجانبين المصري والأوروبي أكدا عزمهما على البدء الفوري في ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلى برامج تعاون محددة خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبي في مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، ودعم المرأة والشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما يعزز قدرة مصر على التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الهجرة».

وأصدرت المفوضية الأوروبية لدى القاهرة، بيانا رسميا حول الدورة السابعة لمجلس الشراكة الأوروبي ـ المصري، أكدت فيه أن مجلس الشراكة رحب بإقرار أولويات الشراكة الأوروبية ـ المصرية التي تفاوض عليها الطرفان، والتي تمهد الطريق لشراكة ثنائية وطيدة وذات فائدة للجانبين، ونحو مشاركة استراتيجية أقوى في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الاهتمامات الثنائية وضمان الاستقرار طويل المدى على جانبي المتوسط.