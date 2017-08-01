﻿أسر معتقلين في سجن برج العرب في مصر يستغيثون لإنقاذ ذويهم من الإنتهاكات

القاهرة ـ «القدس العربي»: أطلقت أسر المعتقلين المصريين في سجن «برج العرب»، غرب الإسكندرية، استغاثة للسلطات المصرية والمنظمات الحقوقية لإنقاذ ذويهم من انتهاكات بالغة يتعرض لها ذووهم في سجن «برج العرب»، حسب رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية.

وقالت الرابطة في بيان «يتم منع الزيارة عن المحبوسين منذ وصولهم إلى سجن برج العرب، ومنع دخول الطعام أو الدواء إليهم تعنتا من إدارة السجن بحقهم، فيما تواردت الأنباء بالزيارات الأخيرة باحتجازهم بعنابر مغلقة دون تريض، وإيداع عدد منهم بغرف التأديب».

وأعربت أسر المعتقلين عن «تخوفها الكامل على حياة أبنائها وسلامتهم، محذرة من تدهور الحالة الصحية لعدد منهم جراء منع الأدوية عن ذوي الأمراض المزمنة منهم، وتدهور حالتهم جراء الحبس غير الآدمي والانتهاكات المتواصلة بحقهم».

ووجهت الأسر استغاثتها لـ»السلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من هذه الانتهاكات»، محملين «وزير الداخلية ومصلحة السجون المصرية ومأمور سجن برج العرب وضابط مباحث سجن برج العرب المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامتهم».

وأشارت رابطة أسر المعتقلين إلى «تواطؤ متعمد من النيابة العامة وفروعها في الإسكندرية، حيث تقدمت الأسر ببلاغ لرئيس نيابة غرب عن الوضع، فأحال البلاغ إلى نيابة برج العرب، إلا أن النيابة لم تحرك ساكنا في إنقاذ المعتقلين مما يتعرضون إليه ومعاملتهم بشكل طبيعي وأدمي».

وكشفت الرابطة عن اعتداء قوات الأمن في سجن وادي النطرون بالضرب والسحل على أحد المعتقلين ويدعى محمد سليمان، عقب اعتداء أحد أمناء الشرطة عليه أثناء وجوده في قاعة الزيارة منذ أيام، ثم تم ايداع المعتقل بسجن التأديب، دون أسباب.

وكانت أعلنت وفاة معتقل سياسي بسجن وادي النطرون، الأسبوع الماضي، يدعى «شريف الملواني» من مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بوسط الدلتا، ما تسبب في حالة تمرد داخل السجن وتعالي هتافات زملاء القتيل، وهددتهم إدارة السجن بالعقاب.

وتشكو أسر المعتقلين في مصر، خصوصا لأسباب سياسية، دوما من سوء المعاملة وأوضاع الاعتقال داخل السجون، وغياب أدنى معايير السلامة الصحية والنفسية، علاوة على شكاوى تتعالى من حين لآخر من التعرض للتعذيب والمنع من الزيارة والحبس الانفرادي.