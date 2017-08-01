﻿«سرايا القدس» تعرض شريطا مصورا لتدريبات عسكرية وأنفاق المقاومة.. و»يوتيوب» يرد بإغلاق قناتها الخاصة

غزة – «القدس العربي»: عرض جهاز الإعلام التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شريطا مصورا جديدا، حمل عنوان «رهن الإشارة»، تضمن لقطات مصورة لتدريبات الجناح العسكري، و«أنفاق المقاومة» وعمليات تصنيع الصواريخ التي استخدمت في أوقات سابقة في ضرب المدن الإسرائيلية، وذلك رغم إغلاق موقع «يوتيوب» القناة الخاصة بسرايا القدس، في الوقت الذي شرع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجراء مناورات عسكرية جديدة.

وتضمن الشريط، أغنية حماسية تمدح الجناح العسكري، ومواد تعرض لأول مرة، وتظهر بعض الإمكانيات والأسلحة التي استخدمتها سرايا القدس خلال المعارك التي خاضتها مع الاحتلال، وكان آخرها في الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014. وقال أحد مسؤولي الإعلام الحربي في تصريح صحافي إن هذه اللقطات، تميزت في «حصرية المواد المصورة التي استخدمت في إنتاجه» وتم استعمال بعضها في الحرب الأخيرة، التي تصادف ذكراها في مثل هذه الأيام، مثل راجمات الصواريخ وقذائف الهاون، وكذلك الإمكانيات القتالية والتكتيكية لمجاهدي السرايا التي يظهر جزء منها في بعض المشاهد. وأوضح، أن العمل في إنتاج هذا الشريط استمر أياما طويلة من تصوير ومونتاج وتسجيل النشيد الجديد الخاص بهذا العمل.

وأظهرت اللقطات فرق القناصة، ومسلحين يحملون قاذفات صواريخ مضادة للطائرات، ولقطات مراقبة المسلحين للحدود، عبر تقنيات وخرائط على أجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى تدريبات عسكرية شاقة. وشملت اللقطات أيضا عرض العديد من الصور لمدينة القدس، وتوعد المسلحين بتحريرها.

إلى ذلك أغلقت إدارة موقع «يوتيوب» القناة الرسمية لسرايا القدس، التي لاقت انتشاراً واسعاً، وكانت تنشر عبرها إنتاجاتها الفنية المرئية والمسموعة. وقالت إن قرار حذف القناة ليل الاثنين الماضي، يعتبر تعسفيا، ودون أي مبررات أو سابق إنذار. وقالت أيضا إنه يعد «انتهاكا واضحا وصريحا للحريات».

وحسب سرايا القدس فهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها القناة على موقع «يوتيوب»، ومن قبلها صفحة السرايا على مواقع «فيسبوك» و»توتير». وعقبت بالقول إن ذلك يأتي «في سياق سياسة الانحياز للكيان الصهيوني الغاصب، والاتفاقات الأخيرة التي عقدها الاحتلال مع إدارة «يوتيوب» و»فيسبوك» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، لإسكات صوت المقاومة، ولإخماد أي صوت فلسطيني وعربي مناهض للاحتلال الصهيوني، وكل من ينشر قضايا وطنه، بحجة أنه يحرض ويخالف السياسية المتبعة للإدارة». وأكدت أنها ستواصل جهودها «من أجل نقل رسالة المقاومة بكل الطاقات والإمكانيات المتاحة وعبر كل المنصات الإعلامية التي نستطيع استخدامها لمخاطبة العالم والجماهير».

وجاء إغلاق القناة الخاصة قبل قيام سرايا القدس بنشر الشريط الجديد.

يشار إلى أنه يصادف حاليا مرور ثلاث سنوات على انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، التي أسمتها إسرائيل حرب «الجرف الصامد»، ودامت 51 يوما، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين، وتدمير عشرات آلاف المنازل.

وخلال تلك الحرب خاضت المقاومة معارك شرسة، وأطلقت مئات صواريخ وقذائف الهاون على البلدات والمدن الإسرائيلية. وانتهت الحرب باتفاق هدنة رعته مصر، نص على وقف الهجمات المتبادلة. ولم تنقطع المقاومة الفلسطينية منذ انتهاء الحرب عن إجراء التدريبات العسكرية، استعدادا لأي طارئ، كما لم تنقطع قوات الاحتلال في الجانب الآخر عن إجراء العديد من التمارين والتدريبات العسكرية.

وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تدريبات عسكرية صبيحة يوم أمس في منطقة النقب وصولا إلى مدينة إيلات. وذكر الناطق العسكري أن التدريب سيمتد من منطقة «نتنسانا» في النقب، وصولا إلى مدينة إيلات، أقصى الجنوب، حيث سيستمر حتى اليوم الأربعاء. وقال إن التدريب يأتي في إطار الخطط المسبقة، ويقع ضمن الخطة التدريبية، وستتخلله حركة نشطه للآليات والمركبات العسكرية. وتجري إسرائيل بين الحين والآخر تدريبات عسكرية، أحدها كشف النقاب عن تنفيذه في جزيرة قبرص الشهر الماضي، إضافة إلى تدريبات في مناطق الشمال والجنوب المحاذية لقطاع غزة. وأجرى جيش الاحتلال تدريبات على إخلاء مناطق الحدود مع غزة، ضمن محاكاة لوقوع حرب جديدة، كما أجرى تدريب الشهر الماضي على احتلال مناطق في القطاع.

وكانت لجنة عسكرية في الجيش الإسرائيلي قد أوصت بالقيام بالعديد من التدريبات، ضمن ما سمي «دروس استخلاص العبر» من الحرب الأخيرة صيف عام 2014.