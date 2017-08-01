﻿الجمعية المغربية لحقوق الانسان : الدولة حركت جميع أجهزتها لوأد الحراك الشعبي في الريف

الرباط – القدس العربي: قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن «الدولة حركت جميع أجهزتها وسخرت كل أدواتها لوأد الحراك الشعبي بالريف، وأن «عددا من معتقلي حراك الريف تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وعدد من الممارسات الماسة بالكرامة» وأوضحت أن التعذيب اصبح يُمارس باشكال أخرى جديدة غير الاشكال التقليدية المعهودة والمعروفة.

وانتقدت الجمعية في تقرير بعنوان «معطيات اولية حول الحراك الشعبي في الريف»، قدمت مضامينه الكبرى خلال ندوة صحفية عقدتها امس الثلاثاء «السكوت غير المبرر للمسؤولين حول وضعية الشاب عماد العتابي، البالغ من السن 16 عاما، الذي أصيب، يوم 20 تموز/ يوليو بمدينة الحسيمة، على مستوى الرأس إصابة بليغة، أدخلته في غيبوبة تامة فيما يشبه الموت السريري، استدعت نقله للمستشفى العسكري؛ حيث وضعه الصحي محاط بسرية تامة، لدرجة أن عائلته لم تتمكن من الاطلاع على ملفه الطبي.

وقالت ان الاعتقالات وصلت رقما قياسيا محددا في 249 معتقلا من دون احتساب عدد كبير من المعتقلين الذين يفرج عنهم من طرف الشرطة من دون تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم المرحلون إلى الدار البيضاء، الموضوعون رهن إشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعددهم 54 معتقلا؛ منهم أربعة متابعين في حالة سراح مؤقت. وانتقدت الجمعية في تقريرها تعاطي الدولة السلبي مع تصريحات المعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم حول مزاعم التعذيب، وإيجابية الخبرة الطبية المنجزة من طرف طبيبين اختصاصيين، لفائدة المجلس الوطني لحقوق الانسان، التي أكدت تعرض العديد من المعتقلين للتعنيف والتعذيب، عقب فحصها للعديد من المعتقلين بكل من الحسيمة والدار البيضاء.

وأعلنت الجمعية وقوفها من خلال ما توصلت إليه من هيئات الدفاع وشهادات عائلات المعتقلين وتقرير لجنة تقصي الحقائق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، على احتمال قوي لتعرض المعتقلين للتعنيف والتعذيب والممارسات المهينة والحط بالكرامة الإنسانية؛ وهي جرائم تتطلب التقصي والتحري القضائي، واتخاذ المتعين عبر متابعة المسؤولين عن ذلك ووضع حد للإفلات من العقاب.

واوضحت «أنه خلال مثول المعتقلين المرحلين للدار البيضاء لمباشرة البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صرحوا أمام وكيل الملك وبحضور دفاعه بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة كما كشفوا للنيابة العامة عن آثار التعذيب التي طالتهم خلال توقيفهم بالحسيمة» وخلال التحقيق التفصيلي “روى المعتقلون بإسهاب ما تعرضوا له من تعذيب نفسي وجسدي ومن مس بالكرامة من خلال التهديد باغتصابهم واغتصاب عائلاتهم خاصة زوجاتهم وبناتهم، إضافة إلى نعتهم بأولاد العاهرات، انفصاليين وأبناء السبليون” وان “المعتقلين اسهبوا في سرب ظروف وملابسات اعتقالهم التي وصلت إلى حد اقتحام منازلهم ليلا، من طرف فرق مقنعة وبأعداد كبيرة».

واشار المعتقلون ايضا «إلى كونهم أجبروا على توقيع محاضر وإعادة توقيعها مرات عديدة، بدعوى ان هناك إضافة ارتأت الشرطة القضائية إضافتها”، وقال التقرير ان المعتقلين ودفاعهم طالبوا بإجراء خبرات طبية للوقوف على آثار التعنيف والتعذيب واتخاذ الإجراءات المترتبة عن ذلك».

وذكر التقرير ان من بين الانتهاكات التي طالت المعتقلين «عدم إشعار المعتقلين بالحسيمة بحقوقهم في معرفة التهم المنسوبة إليهم والاستعانة بالمحامين، وعدم الاتصال بالعائلة وحقهم في التزام الصمت.» كما أن «المعتقلين تعرضوا للتهديد باغتصاب زوجات وبنات المعتقلين لحملهم على توقيع المحاضر، والتمطيط في الاستجابة لطلب الدفاع لزيارة المعتقلين بعد تمديد مدة الحراسة النظرية مما يعد خرقا للضمانات التي يوفرها القانون للمعتقلين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، وخضوع المعتقلين سواء بالحسيمة أو المرحلين للدار البيضاء لتحاليل الحمض النووي عبر أخذ عينات من لعابهم وقد خضع لهذا الإجراء حتى الذين لم تتم متابعتهم او الذين يتابعون في عدم إشعار المعتقلين بالحسيمة بحقوقهم في معرفة التهم المنسوبة إليهم والاستعانة بالمحامين، وعدم الاتصال بالعائلة وحقهم في التزام الصمت والتوقيع على المحاضر تحت التهديد في حضرة الفرقة الوطنية.

واضاف التقرير أن من بين الانتهاكات، تصوير المعتقلين عراة بمن فيهم المعتقلة المفرج عنها بعفو ملكي سليمة الزياني التي تعرضت لتصوير مشابه قبل نقلها الى الدار البيضاء، وان هناك من صرح بأنه تم تصويره عاريا في انتهاك صارخ لخصوصية المعتقل.

وأشارت الجمعية إلى نشر فيديو للمعتقل ناصر الزفزافي أحد قادة الحراك عاريا الا من ثبانه، مشيرة إلى أنه يعد انتهاكا فظيعا لكرامة وسمعة المعتقل ومسا بخصوصيته. مضيفا التقرير أنه يعتبر تحديا للقانون الدولي لحقوق الانسان، عدم الكشف عن اية معطيات حول التحقيقات التي وعدت بها وزارة العدل حول، تصوير ونشر شريط الفيديو الفضيحة الذي يظهر ناصر الزفزافي شبه عار.

ونبه التقرير إلى عدم الكشف عن مآل التحقيق الذي وعدت به وزارة العدل حول مزاعم التعذيب التي طالت معتقلي الريف من طرف قوات الامن والشرطة القضائية التي اكدتها الخبرة الطبية لطبيبين مختصين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ومنها تقريره حول الاوضاع بالريف.