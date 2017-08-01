﻿اتفاق عرسال: تعقيدات وترتيبات لوجستية أخّرت رحيل مقاتلي «هيئة تحرير الشام» وآلاف النازحين

بيروت – «القدس العربي» : تأجل إلى اليوم الاربعاء موعد رحيل المئات من مسلحي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وآلاف النازحين السوريين من جرود عرسال بسبب تأخر الوقت أمس ووعورة سلوك الطريق ليلاً بين الحدود اللبنانية والسورية.

من جهتها نفت مصادر لبنانية مواكبة للاتفاق الذي رعاه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وجود عراقيل لبنانية مفتعلة وراء تأخير انطلاق القافلة، وعزت السبب إلى الاعداد الكبيرة غير المتوقعة للنازحين الذين سجّلوا أسماءهم رغبة في مغادرة جرود عرسال ما يعني ان حاجاتهم اللوجستية لتأمين عودتهم الآمنة إلى سوريا من حافلات اضافية وسيارات اسعاف ولوازم حياتية ارتفعت، اضافة إلى إجراءات التفتيش والتدقيق بالهويات التي يتّخذها الجيش اللبناني والامن العام من جهة والجيش السوري من جهة اخرى.

في المقابل، ذكرت LBCI أن الاتفاق بين «حزب الله» و»جبهة النصرة» يواجه بعض التعقيدات علماً أن الترتيبات اللوجستية والأمنية باتت جاهزة للبدء بعملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم من عرسال.

وقالت المحطة «إن أمير جبهة النصرة أبو مالك التلي الذي اضاف صباح الثلاثاء بنداً يتعلّق بالإفراج عن 20 موقوفاً من سجن رومية، عاد وطالب ببند جديد على الاتفاق يتعلق بالسماح للمطلوبين في مخيم عين الحلوة بالمغادرة إلى سوريا مع القوافل التي ستقلّ مسلحي النصرة وعائلاتهم.

وفيما ينقل بعضهم عن قيادات فلسطينية أن ترحيل المطلوبين الخطرين من المخيم فيه مصلحة مشتركة للمخيم والجوار اللبناني»، إلا أن السلطات اللبنانية ترفض حتى الآن شمول هؤلاء المطلوبين وخصوصاً اللبنانيين منهم كشادي المولوي وأنصار الشيخ أحمد الأسير ضمن الصفقة.

وكان الشيخ اسامة الشهابي الموالي للنصرة في عين الحلوة أطلّ قبل يومين آملاً في السماح بإنتقالهم من المخيم إلى جرود عرسال للالتحاق بالقافلة المغادرة. وتأتي هذه الطلبات الجديدة في وقت حصل كباش حول طريقة تسليم الاسرى الثمانية لحزب الله لدى «هيئة تحرير الشام» حيث افيد بأن هذا الامر سيتم على مرحلتين : الأولى، فور مغادرة الحافلات بلدة عرسال حيث يتم تسليم الاسرى الثلاثة الذين ضلّوا الطريق بعد انتهاء معركة الجرود والذين كان من المفترض ان يتم تسليمهم في بلدة اللبوة الاثنين، والمرحلة الثانية بعد وصول الحافلات من ريف ادلب إلى حلب حيث يتم تسليم الاسرى الخمسة على دفعات، وآخر قافلة من الحافلات لن تدخل حلب قبل ان تسلّم «الجبهة» الاسير الخامس.

وكانت التطورات في جرود عرسال وكل من جرود القاع ورأس بعلبك خيّمت على الاحتفال بعيد الجيش اللبناني بذكرى مرور 72 عاماً على تأسيسه. وشارك في الاحتفال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وعدد كبير من الوزراء والنواب والفاعليات والسفراء.

وأكد الرئيس عون أن «لا تراجع أمام الإرهاب بكل وجوهه وتنظيماته، والجيش على جهوزية دائمة لمواجهته، وكذلك مؤسساتنا الأمنية»، وقال «كان لبنان سباقاً في حربه على الإرهاب، فالجيش واجه الإرهابيين في محطات متتالية ونجح في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتثبيت السلام على حدودنا الجنوبية «.

وبصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة توجّه رئيس الجمهورية إلى الضباط المتخرجين بالقول «تشاء الظروف أن يتزامن تخرّجكم اليوم مع تحدّيات كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسات العسكرية والأمنية لمواجهة أخطار الإرهاب والاعتداءات على لبنان. وقد نجحتم في تفكيك الكثير من الشبكات والخلايا الإرهابية، وتحقيق ضربات استباقية للإرهابيين، واعتقال العشرات منهم. وآخر نصر للبنان، كان تحرير منطقة غالية من الحدود الشرقية من براثن التنظيمات الظلامية، وتثبيت الطمأنينة والأمان فيها. فيما نتطلّع الآن إلى قواتنا المسلحة المتأهّبة لتحقيق نصر جديد، وتحرير ما تبقّى من أراضٍ استباحها الإرهاب لسنوات، وكلّنا أمل في أن تسهم هذه التطورات في تسريع الكشف عن مصير رفاقكم المخطوفين منذ ثلاث سنوات ولا يزال مصيرهم مجهولاً، وفي تبريد قلوب أهلهم ومؤسستهم واللبنانيين أجمعين».