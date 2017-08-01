﻿زيارة الصدر إلى السعودية: كسر تبعية القادة الشيعة لإيران

بغداد ـ «القدس العربي»: حظيت زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى السعودية، باهتمام من القوى السياسية والشعبية العراقية، بين ترحيب بفتح صفحة جديدة من التقارب بين السنة والشيعة، وبين متحفظ ومشكك لأسباب سياسية.

وحسب مراقبين، زيارة الصدر إلى السعودية، إضافة إلى سياسيين آخرين تنوي السعودية دعوتهم لزيارتها قريباً، تكتسب أهمية في إفشال محاولات إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين في المنطقة التي جرت حروبا وأزمات عنيفة على شعوبها.

وعبر هؤلاء المراقبون عن أملهم أن تتلو هذه الزيارات «خطوات جدية لاحقة لوضع أسس التعاون والتفاهم بين العراق والسعودية».

كذلك، بينوا أن الزيارة كسرت فكرة تبعية القادة الشيعة للنفوذ الإيراني في كل الامور، مع عدم استبعاد أن تبرز أصوات مناوئة للتقارب بين البلدين.

ورحبت القوى السياسية السنية، بزيارة الصدر إلى المملكة، حيث وصفها محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، بـ»الممتازة»، فيما انتقد المعترضين عليها

وقال النجيفي، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، إن «زيارة السيد مقتدى الصدر للمملكة العربية السعودية خطوة ممتازة في اعادة ترتيب الوضع العراقي عربيا وضمان توازن علاقاته في المنطقة».، مؤكدا أن «المعترضين عليها هم الذين يعتاشون على احتكار إيران لعلاقات العراق مع دول الجوار».

وأشار المتحدث باسم التيار الصدري في العراق، صلاح العبيدي، في لقاء متلفز، إن مقتدى الصدر أكد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضرورة اتخاذ خطوات عملية من أجل التغلب على الخلافات بين البلدين وفتح آفاق للتعاون والتخلص من الخطاب الطائفي للمسلمين.

واكد أن الطرفين أقرا خلال اللقاء بوجود «الأخطاء»، في العلاقات بين بلديهما سابقا، وأن الجو العام في العلاقات الثنائية لم يكن إيجابيا، وأبديا نيتهما الجدية للتغلب عليها، وشدد العبيدي أنهما أكدا على أهمية توسيع التفاعل بين العراق والسعودية على ألا يقتصر على المستوى السياسي والدبلوماسي فقط.

كما أشاد محمد جميل المياحي، عضو تيار «الحكمة» الوطني الذي يقوده عمار الحكيم، بزيارة الصدر إلى السعودية، داعيا لاستثمارها لتعزيز علاقات العراق الخارجية.

كذلك، رحب المتحدث باسم منظمة بدر، النائب كريم النوري، بزيارة الصدر، مبيناً انها تأتي في ظروف معقدة يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة من تأزيم وشد واصطفافات إقليمية.

وتابع: «يؤكد الصدر بزيارته هذه أن العراق ينأى بنفسه عن سياسة المحاور وعاد منتصراً على أشد القوى تطرفا»..

وأشار بيان النوري إلى أن «الزيارة بحد ذاتها تعبر عن موقف شجاع خارج سياق الانفعال الشعبي الذي لا يخلو من تنفس في رئة الطائفية، وبذلك فالصدر يصحح مواقف تبدو منفعلة أعتاش عليها سياسيون داخلياً وخارجياً؛ داخلياً للمزيد من التحشيد والاصطفافات الطائفية للاستقطاب الانتخابي وتعميق ازمة الثقة بين المكونات لأغراض انتخابية، وخارجياً للتلويح بالاصطفاف مع سياسة المحاور لكسب ثقة الجوار».

وشدد على أن «زيارة الصدر كسرت الطرق الذي رسمته الحسابات السياسية الخاطئة التي كرستها إرادات إقليمية لكي يبقى العراق تابعاً ومنعزلاً ومهمشاً».

وأضاف أن «دعوات الاصلاح السياسي التي يقودها الصدر ستفتح الآفاق أمام الإصلاحات الخارجية وفتح افاق جديدة من التعاون والتفاهم الإقليمي».

في المقابل، فقد شكك رئيس ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي بالنوايا وراء الزيارة، مبدياً أمله أن تكون علاقة السعودية مع العراق بعيدة عن «الطائفية» ومبنية على الاحترام «الحقيقي» لسيادة البلاد، فيما حذر من تحويل العراق إلى «ساحة معركة».

وقال المالكي وهو أبرز حلفاء إيران في العراق، في لقاء متلفز، رداً على سؤال حول الانفتاح السعودي على العراق: «لا أعتقد أن هناك تغيرا كبيرا حصل بشكل إرادي بالسياسة التي اعتمدت سعودياً أو قطرياً أو خليجياً، وإنّما الظروف الضاغطة على هذه الدول والاتهامات التي توجه في طبيعة العلاقة مع بعض هذه المنظمات والفشل الذي حصل في أكثر من مجال في الملفّات الإقليمية كانت من مقتضيات الإدارة والسياسة الأمريكية والسياسة السعودية هي إيجاد عملية تغيير في التفاعلات وفي التحالفات». «.

وتابع: «أنا لا أشعر بأن التوجّه الحالي الموجود بعيد عن خلفية الصراع الإقليمي والتنافس الإقليمي الدولي على العراق».

وعبر المالكي عن «الشعور بالقلق إذا تنافست هذه الدول إقليمياً ودولياً حول العراق، لأن العراق سيكون ساحة معركة، سواءً كانت معركة عسكرية كما حصل في أكثر من مرحلة أو ساحة معركة سياسية ويتأثّر بها المرَكّب العراقي بكل تشكيلاته اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً».