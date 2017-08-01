﻿ الجزائر : سعيد بوتفليقة يخرج شيئا فشيئا من الظل ويخطف الأضواء مع كل ظهور

الجزائر – «القدس العربي»: بدأ سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يخرج من الظل شيئا فشيئا، كما أن ظهوره أصبح يخطف الأنظار في كل مرة، سعيد مستشار الرئيس الذي يقدم على أنه الرجل القوي في النظام لم يعد يقف وراء الكاميرات كما تعود، بل أصبح يقف أمامها، سواء كاميرات القنوات التلفزيونية أو كاميرات الهواتف المحمولة لالتقاط صور سلفي مع المواطنين وحتى الصحافيين.

كانت جنازة رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك محطة تحول بالنسبة إلى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره الخاص، صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها شقيق الرئيس، ولا المرة الأولى التي يحضر فيها جنائز المسؤولين، لكنها المرة الأولى التي يظهر فيها في مقدمة نشرة الأخبار في التلفزيون الحكومي، وليس سرا على أحد أن نشرة التلفزيون مراقبة من الرئاسة بالدرجة الأولى، ولا يمكن لأي صورة أن تذاع من دون أن تأخذ الموافقة القبلية، إذن هي المرة الأولى التي يظهر فيها سعيد بهذا الشكل الصريح على رأس مشيعي المجاهد ورئيس الحكومة السابق رضا مالك.

اللافت للانتباه هو الاهتمام الذي يحظى به سعيد بوتفليقة عند كل ظهور، الأمر لا يخص المسؤولين، الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، بل بمواطنين عاديين يجدون أنفسهم أحيانا عن قصد أو من دونه أمام شقيق الرئيس الأصغر، فيسارعون إليه من أجل الحديث معه، أو التقاط صور معه، هذه المرة التقط سعيد بوتفليقة الكثير من صور «سيلفي» مع مواطنين وحتى مع صحافيين من دون أي يبدي أي انزعاج، بل كان مبتسما طوال الوقت، ربما أكثر من اللازم، وكان إلى جانب سعيد بوتفليقة الحرس الرئاسي ومدير البروتوكول في الرئاسة، وهذا الأمر لم يكن موجودا من قبل، فالجميع يعلم أن شقيق الرئيس كان دائما يتحرك وحده وفي سيارة صغيرة لا تحمل لوحة ترقيم رسمية، ويكاد لا يلفت إليه الأنظار عندما يتجول في العاصمة، وكذلك الأمر بالنسبة لشقيق الرئيس الآخر عبد الغني بوتفليقة الذي يشغل منصب أمين عام وزارة التكوين، والذي يكاد يكون نسخة طبق الأصل من الرئيس، نظرا للتشابه الكبير بينهما.

قبل بضعة أسابيع تفاجأ المشاركون في وقفة احتجاجية لمساندة الكاتب رشيد بوجدرة بعد تعرضه لموقف مهين في مقلب كاميرا خفية، بحضور سعيد بوتفليقة، الذي نزل من سيارة عادية ولم يكن معه سوى سائق، ومشى بضعة أمتار ليصل إلى موقع الاحتجاج، وسط دهشة وذهول من كانوا هناك، واقترب من الكاتب بوجدرة ليقول له إن ما حدث له مشين، ورد الكاتب بكل عفوية:» من أنت»؟، فابتسم شقيق الرئيس واقترب منه أكثر، وهمس له ببضع كلمات، جعلت محدثه يعرف أنه أمام شقيق الرئيس والرجل القوي في النظام، فخاطبه :» يجب أن تتحركوا لفعل شيء». في إشارة إلى القناة التي قامت بمقلب الكاميرا الخفية.

وقد استقبل سعيد بوتفليقة خلال تلك الوقفة بكثير من الحفاوة، إذ سارع بعضهم لالتقاط صور له، قبل أن يبدأ بعض النشطاء السياسيين في الصراخ ضد سعيد بوتفليقة، داعين إياه إلى مغادرة المكان، فما كان عليه إلا المغادرة بهدوء، لكن التلفزيون الحكومي في ذلك اليوم لم يبث صور الوقفة ولا صور شقيق الرئيس.

خروج شقيق الرئيس من الظل إلى تحت الأضواء الكاشفة، يفسره مراقبون بأن له علاقة بترتيبات مقبلة، فكثير منهم يرون أن هذا الظهور المتكرر، وبهذه الطريقة، قد يكون محاولة من شقيق الرئيس لقياس شعبيته، خاصة وأنه طموح في خلافة شقيقه كان دائما ينسب إليه، وذلك منذ قرابة عشر سنوات، أي قبل الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة التي لم تتم إلا بعد تعديل الدستور وإلغاء المادة التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين.

سعيد بوتفليقة يظل ذلك الرجل الغامض، فهو الأستاذ الجامعي والنقابي الذي يشهد له الكثير من زملائه بالاستقامة والنزاهة، وهو بالنسبة لبعضهم شقيق الرئيس الأصغر والأقرب إليه، الذي فرضت عليه ظروف مرض شقيقه الأكبر تسيير بعض الأمور التي تتجاوز صلاحياته كمستشار للرئيس، في حين يراه آخرون «داهية» القصر الذي يسير الجميع وكل شيء، دونما حاجة إلى منصب، خاصة منذ مرض الرئيس، إذ أصبح هو الوسيط الذي ينقل إليه وينقل عليه، وفيما يفشل الكثير من كبار المسؤولين مقابلة الرئيس، يبقى سعيد هو حلقة الوصل.

ففي الوقت الذي يتنبأ فيه المراقبون بدور أكبر لسعيد بوتفليقة في المستقبل القريب، خاصة ما تعلق بالخلافة، لكن سيناريو 2014 قد يتكرر مجددا، ففي ظل فشل مكونات النظام في التوافق على بديل، تبقى ولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة هي الحل الوسط الأنسب، بدليل أن تقريرا لمجلس الشيوخ الفرنسي حول الوضع في الجزائر، ذكر أن ولاية خامسة لبوتفليقة تبقى قائمة، لأنه لا توجد مؤشرات توحي برغبة الشارع الجزائري في إحداث تغيير، وأن الرئيس بوتفليقة الذي جاء بعد سنوات الإرهاب التي عصفت بالبلاد يتمتع بشعبية حقيقية.