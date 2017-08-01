﻿«نيويورك تايمز»: الإمارات غضبت لفتح سفارة «طالبان» في قطر… وعاتبت واشنطن

لندن – «القدس العربي»: في سياق قضية تسريبات بريد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، برزت تقارير جديدة حول رسائل «تفضح» دولة الإمارات وكواليس إدارتها، في قضايا فساد وتضليل وابتزاز، وعن «رشى» تدفعها الإمارات لـ»تلميع» صورتها من خلال السفير، الذي تعمد استخدام «جيوبه» في التأثير على القرار الأمريكي، وتسهيل دخول الإمارات في منظمات تسليح.

وكشفت تسريبات جديدة للعتيبة عن أن الإمارات، كانت تسعى لفتح سفارة لحكومة طالبان الأفغانية عام 2013، وأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد كان غاضباً من فتح هذه السفارة بالدوحة بدلاً من أبو ظبي.

ونشرت مجلة «تايمز» وصحيفة «نيويورك تايمز»، تفاصيل التسريبات التي حصل عليها قراصنة من البريد الإلكتروني الخاص للعتيبة، ففي رسالة تعود إلى أيلول/ سبتمبر 2011 وجّه وزير الخارجية الإماراتي، للسفير عتاباً، بعد أن قررت واشنطن أن تكون سفارة طالبان في الدوحة بعد أن سعت الإمارات لذلك، وأبلغت به مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان.

وفي رسالة أخرى مؤرخة بـ28 كانون الثاني/يناير 2012 كتب العتيبة إلى مسؤول أمريكي يشرح له أنه تلقى اتصالاً هاتفياً غاضباً، من عبد الله بن زايد بسبب تفضيل واشنطن الدوحة على أبو ظبي في هذا الأمر.

وحسب وكالة «أسوشيتد برس»، لم يردّ ممثلو السفارة الإماراتية في واشنطن على طلبات التعليق، بينما أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين أن قطر وافقت على استضافة سفارة طالبان في إطار جهود أمريكية واسعة لتسهيل محادثات السلام في أفغانستان، وليس دعماً لطالبان أو سياستهم.

واتهمت صحيفة «نيويورك تايمز» الإمارات بالازدواجية، وقالت إن أبو ظبي التي تتهم جارتها قطر بدعم الإرهاب هي نفسها التي سعت إلى فتح سفارة لطالبان لديها.

وأكدت «نيويورك تايمز»، أنّها حصلت، في نهاية الأسبوع، على رسالة إلكترونية بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2011، تساءل فيها دبلوماسي إماراتي عن موقف الولايات المتحدة بشأن مكان وجود سفارة «طالبان».

وقال الدبلوماسي محمد محمود الخاجة، في رسالة إلى جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، آنذاك، قائلاً: «هناك مقال في صحيفة لندن تايمز يشير إلى أنّ الولايات المتحدة تدعم إقامة سفارة لطالبان في الدوحة».

وتابع الخاجة في رسالته إلى فيلتمان: «يقول صاحب السمو إنّنا كنا تحت انطباع أنّ أبوظبي كانت خيارك الأول، وهذا ما تم إبلاغنا به من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان».

وفي رسالة منفصلة بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2012، كتب السفير العتيبة نفسه إلى مسؤول أمريكي آخر بشأن شكاوى مماثلة من بن زايد، مستخدماً هذه المرة اختزال كلمة مختلفة، «ع ب ز»، الأحرف الأولى من اسم عبدالله بن زايد.

وفي رسالته إلى المسؤول الأمريكي، الذي لم تكشف «نيويورك تايمز» عن اسمه، قال العتيبة: «تلقيتُ دعوة غاضبة من ع ب ز تقول كيف لم يتم تبليغنا». وتابع «إنّهم يريدون أن يكونوا في وسط كل شيء… هؤلاء الشبان»، مشيراً بذلك إلى القطريين.

وحول المفاوضات بشأن تحديد مكان سفارة «طالبان»، أضاف المسؤولون الأمريكيون، للصحيفة، أنّ كلاً من الإمارات وقطر، كانت لديهما النية لتوسيع مكانتهما كجهات فاعلة في الشؤون الدولية، ولم ترد أي واحدة منهما لمنافستها أن تنتهز الفرصة لاستضافة محادثات السلام الأفغانية.

ومع اتخاذ القرار لاختيار مكان السفارة في الدوحة، باشر السفير العتيبة بالتذرع بهذا الوجود، وكرر ذكره في قائمة الشكاوى ضد قطر، التي صدّرها بـ»تحالف قطر العلني مع السياسيين الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء المنطقة»، وفق الصحيفة.

وذكّرت الصحيفة، بما ذكره العتيبة في مقابلة مع «شارلي روز»، عندما قال: «لا أعتقد أنّه من قبيل المصادفة أن يكون لديك في الدوحة، قيادة حماس وسفارة طالبان وقيادة الإخوان المسلمين». وأضاف العتيبة: «لماذا يفعلون ذلك… ليس لدينا جواب»، ولكن «يبدو أنّنا على خلاف مع فرق اعتقاد جوهري حول ما نريد أن تكون عليه المنطقة».

«لوموند»: مركزان جديدان للمنسيين في «كاليه» بين فرنسا وبريطانيا لتسريع طلبات اللجوء

في متابعتها لشؤون اللاجئن في كاليه (شمال فرنسا)، تسلط صحيفة «لوموند» في تقرير لها، الضوء على مستجدات الأزمة التي حولت حياة مئات من المنتظرين في الغابة المنسية إلى جحيم، بعد محاولة العشرات القفز للعبور إلى بريطانيا، وعدم نجاتهم من الموت.

ووفق الصحيفة، فإن «وزارة الداخلية حولت بعضاً من مكاتبها لإدارة ملف المهاجرين إلى كاليه؛ حيث تم افتتاح مكتبين وبعض الملاجئ الجديدة لاستقبال المهاجرين. وسيتم درس طلبات اللجوء عبرها، وهذا القرار يلبي أمراً قضائياً مزدوجاً من رئيس الجمهورية ومجلس الدولة. وأعرب إيمانويل ماكرون عن رغبته لإنهاء «بحلول نهاية العام، نوم هؤلاء في العراء» (في اشارة إلى اللاجئين في الغابة).

وهذا القرار لم يأت، من الهواء، على ما تقول الصحيفة. بل جاء بعد ان تقدمت 11 جمعية إنسانية، بإجراءات مستعجلة لدى المحكمة الادارية في «ليل». وقال ماكرون: أن الدولة عليها الاعتراف بالاحتياجات الأساسية للمهاجرين، بما يخص النظافة ومياه الشرب»؛ حيث انهم يعانون بشكل واضح من عدم توفر مسلتلزمات اساسية. واكد التقرير، الخاص بالمحكمة، ان على الحكومة الكشف عن المعاملات المهينة واللإنسانية، بحق المهاجرين، بما يؤثر في الحريات والإنسانية».

وفي هذين المركزين اللذين تم افتتاحهما، سيتوفر للاجئين اماكن لكسب مهارات جديدة ولاقامة انشطة رياضية وتقديم طلبات لجوء ومتابعتها مع الجهات الناظمة، وايضاً الاستفادة من خدمات متعددة، للأكل والشرب والاستحمام والاقامة ايضاً.

وفي مؤتمر صحافي، قال وزير الداخلية جيرار كولومب: أن «وحدات صحية متنقلة ستنشأ في المدينة لخدمة 600 مهاجر حاليا». والقرار الذي أثار غضب رئيسة بلدية كاليه، ناتاتشا بوشارت (من الجمهوريين)؛ حيث قالت ان هذا القرار قد يسمح لهؤلاء بـ «لاستيلاء على الأرض».

لكن في المقابل، اعربت عمدة أوروبا «الخضراء»، أنها سعيدة بالقرار، لأن الدولة أخيراً استفاقت على مبدأ أكثر كرامة لـ1500 من المنفيين الذين يعيشون في ظروف تعيسة.

وفي كاليه، في المقابل، فإن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) سيساعد هؤلاء المهاجرين على التنقل إلى مناطق اخرى، ويطلعهم على كيفية تقديم طلبات اللجوء، والتسجيل المباشر. ويعد هذا الجهاز الحكومي، بـ»متابعة سريعة للطلبات واقرار مصيرها»، وفق الصحيفة.

«دايلي تلغراف»: كوريا الشمالية لا تمزح بشأن تهديدها النووي

بعد أن اطلقت كوريا الشمالية، صاروخاً باليستياً، الجمعة الماضي، الذي يشكل تطوراً مهماً في سياق التهديدات المتبادلة بين واشنطن وبيونغ يانغ، وهو بمثابة تهديد حقيقي وليس مزحة. وقالت صحيفة: «دايلي تلغراف»، بأنه تلميح لواشنطن ورسالة ضمنية، للقول لادارة ترامب باعادة التفكير قبل النظر في حل عسكري لمشكلة كوريا الشمالية.

ويؤكد توم بلانت، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، أنه سيكون من الأفضل (حتى يثبت العكس)، افتراض وجود رادع نووي لدى كوريا الشمالية، وافتراض أن أنظمتها الرادعة ستستمر في التحسن من حيث النوعية والكمية، كما ينبغي الانتباه بعناية إلى سمعتها الكريهة في مجال الصواريخ والانتشار النووي وافتراض أن هذه المنظومة للبيع لأي مشـترٍ».

وهذا يعني أن الطريق الطويل والصعب لحل المشكلة الكورية الشمالية قد أصبح أطول وأصعب بكثير، ولا ينبغي على الغرب أن يتخلى عن نزع سلاحها النووي كهدف من أهداف السياسة العامة، لأنها الدولة الوحيدة التي تحدت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وطورت أسلحة نووية، وهذا من شأنه أن يشكل مثالا مؤسفا للآخرين ليحذو حذوها.

ووفق المقال، فإنه «لا يمكن أبداً ترك بيونغ يانغ تستفيد من برنامجها النووي، ومع ذلك يجب أن نقبل أيضا أن هذا الطموح بعيد المنال جدا، ومن ثم نعالجه باعتباره مبدأً أساسياً لنهجنا، وليس العنوان الرئيس له».

وأشار الباحث إلى ثلاثة مجالات يجب التركيز عليها، أولها أن تعمل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية معا لضمان عدم وجود ثغرات بينها يمكن أن تستغلها بيونغ يانغ كما كان الحال في الماضي. وأن تقوم أمريكا بما يكفي لطمأنة هؤلاء الحلفاء الرئيسيين بأنها ستأتي لمساعدتهم في الأوقات العصيبة، وإزالة أي حالة من انعدام الأمن قد تؤدي إلى تصعيد غير مقصود في أي أزمة».

واضاف المقال انه، لا بد من بذل المزيد من العمل لمعالجة تحديات العقوبات، لأن المزيد من العقوبات الاقتصادية القسرية لن يؤدي إلى تغيير سلوك كوريا الشمالية نحو الأفضل، خاصة أنها لا تنفذ بشكل متساو ولا تدعمها الأطراف الرئيسة مثل روسيا والصين، وبدلا من ذلك ينبغي أن يكون الهدف هو منع مبيعات الأسلحة والتكنولوجيات النووية من كوريا الشـمالية.

والعامل الثالث والأهم، هناك حاجة إلى النظر بشكل أكثر جدية وتفصيلا في التحديات الأمنية الأساسية التي تحرك حسابات بيونغ يانغ، وهذا يعني على المدى الطويل وضع استراتيجية تركز على تعزيز التغيير الداخلي التدريجي، وعلى المدى القصير يعني ذلك التركيز على الحد من المخاطر النووية والعسكرية. وأوضح المقال ان «الطريق الطويل والصعب في الاحتواء والردع والدبلوماسية قد يكون في الواقع أقصر وأسهل الطرق المتاحة».

«غارديان»: الديمقراطية تموت في العالم… لكن من يقلق؟

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية، تقريراً، للكاتب بول ميسون، بعنوان مثير للجدل: الديمقراطية تموت الآن ولا يشعر إلا القليل من الناس بالقلق فلماذا؟». فصل في المقال، المتخصص في شؤون العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية تأثير الديكتاتوريات في الأنظمة الديمقراطية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويؤكد ميسون في مقاله ان «هناك جهوداً تسعى نحو هدف واحد من كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب وكل من لف لفهم بهدف تفريغ النظام الديمقراطي من مضـمونه».

موضحاً أن على «المجتمعات البشرية بذل مزيد من الجهد لوقف هذا الأمر»، معتبرا أن «الشهر المنصرم شهد عدة طعنات عميقة لمضمون الأنظمة الديمقراطية خاصة محاكمة الصحافيين المعارضين في جريدة جمهوريت التركية علاوة على قرار بوتين منع شبكة المعلومات الخاصة بالنشطاء والمطالبين بالديمقراطية على الإنترنت علاوة على اضطرار شركة أبل إلى سحب بعض المنتجات من موقع متجرها على الإنترنت في الصين».

ويضيف الكاتب أيضاً لكل ذلك الصراع الثلاثي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهم بالارتباط بروسيا ووزير العدل في إدارته إضافة إلى المحقق الخاص الذي تولى التحقيق في الملف والذي يسـعى ترامب لإقـالـته.

ويؤكد ميسون أن النظام الديمقراطي بدأ الموت بالفعل وأبرز الأسباب التي تدفعه لقول ذلك هو أن القليل من الناس فقط هم من يشعرون بالقلق على ما تتعرض له بنية الانظمة الديمقراطية من تآكل.

«واشنطن تايمز»: المرأة تفوز بقانون منع تزويجها من المغتصب في الأردن

تناولت صحيفة «واشنطن تايمز»، قضية مثيرة في الداخل الأردني، حول تزويج المغتصبات من جلاديهن؛ حيث رفض مجلس النواب الأردني حكماً في قانون العقوبات، يسمح للمغتصب بالهرب من العقاب اذا تزوج من الضحية.

وقد أشادت الصحيفة بالتصويت كـ «خطوة رئيسية أمام المرأة في المملكة المحافظة». وقالت سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة: «هذا انتصار لحركة المرأة وحركة حقوق الإنسان في الأردن».

وعلى الرغم من التوجه السياسي الموالي للغرب والنخب المتحضرة في البلاد، فإن العديد من المناطق في الأردن تبقى محافظة اجتماعياً، مع مفاهيم متأصلة حول «شرف العائلة»، وفق الصحيفة. وهذا يشمل الاعتقاد بأن وجود ضحية اغتصاب في الأسرة مخجل، وأن مثل هذا «العار» يمكن شطبه من خلال الزواج.

وفي مناقشات القانون، قال بعض المشرعين ان هناك حاجة إلى نسخة معدلة من المادة 308 لحماية ضحايا الاغتصاب ضد الوصمة الاجتماعية من خلال منحهم خيار الزواج. وفي النهاية صوت المشرعون وفقاً لتوصيات الحكومة ولجنة ملكية حول الاصلاحات القانونية.

وقال موسى معايطة، وزير شؤون مجلس النواب: ان «القرار التدريجي» اتسم بخطوات بطيئة مع السنوات للوصول إلى هذا القرار. ولا بد لتمرير هذا القانون، موافقة من قبل مجلس الشيوخ المعين من قبل البرلمان، والملك عبد الله الثاني. وبعد الموافقة النهائية المتوقعة، سوف ينضم الأردن إلى تونس والمغرب ومصر التي ألغت بنـود «تزويـج المغتـصب» على مر السـنين.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الدولية إن البرلمان اللبناني ينظر أيضاً في إلغاء هذا الحكم. وقالت المنظمة ان هذا الشرط مازال مطروحاً فى الادراج، فى العديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وكذلك في الفلبين وطاجيكستان.