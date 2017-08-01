﻿فوز الإسماعيلي على اتحاد جدة في دورة تبوك الدولية

تبوك ـ السعودية ـ الأناضول: حقق فريق الإسماعيلي المصري، الإثنين الماضي، الفوز على فريق اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدورة تبوك الدولية الودية.

أحرز ثلاثية الاسماعيلي، المالي موسى كمارا ومحمد فتحي وإبراهيم حسن في الدقائق 8 و37 و49، فيما جاء هدفا اتحاد جدة عن طريق المصري محمود كهربا وربيع سفياني في الدقيقتين 5 و41 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تصدر الإسماعيلي المجموعة برصيد 3 نقاط، وتذيل الاتحاد المجموعة دون رصيد من النقاط. ويشارك في البطولة 6 فرق قسمت لمجموعتين هم، اتحاد جدة والاتفاق السعوديين والإسماعيلي المصري في المجموعة الأولى، والشباب والوطني السعوديين والصفاقسي التونسي في المجموعة الثانية.

… والشباب السعودي يكتسح الوطني برباعية

تبوك ـ السعودية ـ الأناضول:اكتسح فريق الشباب السعودي، الإثنين الماضي، مواطنه فريق الوطني بأربعة أهداف لهدفين ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدورة تبوك الدولية لكرة القدم.

أحرز رباعية الشباب، رخي المسطح الشمري وجمعان الدوسري وأحمد عطيف ووليد حزام العنزي في الدقائق 10 و41 و81 و91، فيما جاء هدفا الوطني عن طريق الكاميروني إيدي نيكولاس بويوم والبوركيني هارون عيسى في الدقيقتين 54 و71 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، حصد الشباب أول ثلاث نقاط في البطولة وتصدر المجموعة، وتذيل الوطني المجموعة دون رصيد من النقاط.

بونجاح: يجدد عقده مع السد القطري

الدوحة ـ د ب أ: وصف الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري قرار تجديد تعاقده مع النادي حتى عام 2021 بالقرار الأفضل في مسيرته في ظل شعوره بالارتياح الكبير في قطر وبالتحديد مع السد. وقال النجم الجزائري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي من معسكر النمسا:« أنا مرتاح للغاية فى قطر وبيني وبين إدارة الزعيم تفاهم كبير ، وأتمنى أن أقدم الأفضل دائما وأساعد الفريق على حصد الألقاب».

وعن المنافسة فى الموسم الجديد ، قال «المنافسة ستكون قوية للغاية بين العديد من الفرق، وبعد اندماج لخويا والجيش أصبح فريق الدحيل أكثر قوة، بالإضافة للتطورات التي شهدها فريق العربي وأيضا فريق الغرافة والذى دعم صفوفة جيدا».

وأضاف هداف فريق السد«في الموسم الماضي سجلت 29 هدفا فى كل البطولات، وسوف أسعى خلال الموسم الجديد إلى تسجيل المزيد لمساعدة الفريق على المنافسة على كل البطولات».

نوير يعلن اقتراب عودته للمشاركة مع بايرن ميونيخ

ميونيخ ـ ألمانيا ـ د ب أ: قال حارس المرمى الألماني مانويل نوير إنه يحقق تقدما في استعادة لياقته بعد التعافي من الإصابة في القدم ، ويتطلع إلى العودة قريبا للمشاركة ضمن صفوف بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال نوير 31/ عاما/ في تصريحات للقناة الفضائية لنادي بايرن ميونيخ إنه استطاع الركض بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ الإصابة ، خلال تدريبات أمس الاثنين.

وأضاف نوير في التصريحات التي نشرت في موقع نادي بايرن على الإنترنت أمس الثلاثاء «لقد كان (مران أمس) بمثابة الاختبار الأول، وقد تجاوزته بشكل جيد».

ولم يتضح بعد ما إذا كان نوير سيتمكن من المشاركة في أولى مباريات بايرن بالموسم الجديد للبوندسليجا ، والمقررة أمام باير ليفركوزن في 18 آب/أغسطس الجاري.

رئيس اتحاد الكرة الاسباني ونجله يخرجان من السجن

مدريد ـ آ د ب أ: قام رئيس اتحاد كرة القدم الاسباني الموقوف، أنخيل ماريا بيار، ونجله جوركا، أمس الثلاثاء بدفع الكفالة المالية البالغ قيمتها 300 ألف يورو (351 الف و788 دولار) للأول و150 ألف يورو للثاني، والتي كان القضاء الاسباني قد ألزمهما بها للخروج من محبسيهما.

وتم القبض على بيار ونجله بالإضافة إلى نائبه الأول خوان بادرون في 18 تموز/يوليو الماضي في إطار عملية أمنية قامت بها سلطات مكافحة الفساد في اسبانيا.

وأصدر القضاء الاسباني قرارا بالإفراج أيضا عن بادرون بكفالة مالية مساوية لكفالة بيار ولكنه لم يقم بدفعها حتى الآن، طبقا لما أكدته المصادر القضائية المذكورة.

الكيني روديشا ينسحب من بطولة العالم بسبب الإصابة

نيروبي ـ الأناضول: أعلن العداء الكيني ديفيد روديشا، الإثنين الماضي، انسحابه من بطولة العالم لألعاب القوى المقرر لها أغسطس /أب الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لصفحة العداء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قال روديشا إنه «من المحزن أن أعلن انسحابي من بطولة العالم بسبب إصابة في عضلة الفخذ».

ويعد روديشا (28 عاما) الشخص الأول والوحيد الذي يسجل دقيقة و41 ثانية في سباق 800 متر، ولن يظهر في البطولة المقبلة ليفسح المجال أمام عدائين آخريين للفوز بالميدالية الذهبية.

ولم يعلن المسؤول عن البعثة الكينية المكونة من 49 رياضيًا ضم بديل لروديشا.

وتمتلك كينيا أربع عدائين لنفس السباق إلى جانب روديشا، هم إيمانويل كورير ومايكل ساروني وفيرغسون روتيتش وكيبيغون بيت.