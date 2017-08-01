﻿لاعبون من 6 أندية يمثلون التشكيلة المثالية لمجموعات البطولة العربية

الاسكندرية ـ مصر ـ الأناضول: كشفت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة بمصر، الإثنين الماضي، عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات في البطولة.

وضمت التشكيلة 11 لاعبًا من 6 أندية هي الأهلي المصري والفيصلي الأردني والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني والترجي التونسي والهلال السعودي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي وفقا لموقع اللجنة المنظمة، حيث يتولى لحراسة المرمى معتز ياسين (الفيصلي).

وفي خط الدفاع: رامي ربيعة (الأهلي) ومتعب المفرج (الهلال) وعلي المشاني (الترجي).

وفي خط الوسط: هيثم فاعور (العهد) وحسام غالي (الأهلي) وأيوب سكومة (الفتح الرباطي) وغيلان شعلالي (الترجي) وعبد الكريم القحطاني (الهلال).

وفي خط الهجوم: محمد فوزير (الفتح الرباطي) ولوكاس (الفيصلي).

وسيواجه الأهلي نظيره الفيصلي في نصف نهائي البطولة العربية، فيما سيلعب الفتح الرباطي مع الترجي.

وانطلقت البطولة الحالية التي تحمل رقم 27 في العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الإسكندرية بعد غياب دام 4 سنوات عن آخر نسخة جرت في موسم 2012-2013، وتم تقسيم 12 فريقًا على 3 مجموعات حيث يتأهل لنصف نهائي البطولة أول كل مجموعة إضافة لأفضل صاحب مركز ثانٍ.

وتقام فعاليات البطولة في الفترة 22 يوليو/ تموز الماضي – 5 أغسطس/ آب الجاري، ويعد الكرخ الرياضي العراقي أكثر الفرق فوزا بها بإجمالي 3 ألقاب، بينما يحمل اتحاد العاصمة الجزائري لقب النسخة الأخيرة.