﻿كيتاجيما: السباح بيتي يمكنه أن يجعل سباق 200 متر في طوكيو مثيرا

بودابست ـ رويترز: يتوقع السباح المعتزل كوسوكي كيتاجيما أن يكون نهائي سباق 200 متر صدرا «أحد أبرز السباقات» في أولمبياد طوكيو لو قرر البريطاني آدم بيتي قبول التحدي الياباني في هذه المسافة.

ووضع كيتاجيما الخبير في سباحة الصدر اليابان على قمة هذا السباق عندما نال ذهبية سباقي مئة و200 متر في أولمبياد 2004 و2008.

واعتزل السباح البالغ عمره 34 عاما بعد فشله في التأهل إلى أولمبياد ريو لكنه كان حاضرا الجمعة الماضي عندما حصد ياسوهيرو كوسيكي وايبي واتانابي الفضية والبرونزية على الترتيب في المسافة الأطول.

وقال كيتاجيما بعدما تركت السباحة ظهر سباحان يابانيان وقاما بعمل جيد وهذا مصدر فخر لي.

وفاز بيتي بذهبيتي سباقي 50 ومئة متر في بودابست وألمح إلى أنه سيبدأ التركيز على سباق 200 متر خلال الفترة المقبلة التي تسبق الدورة الاولمبية وقال إنه جاهز «لتوسيع نشاطه».

وأبلغ وسائل إعلام بريطانية «هدفي على المدى البعيد هو طوكيو. لا أريد أن أعرض أي شيء للخطر لكني لا اعتقد انه أمر صعب».

وتوسيع نشاطه ربما يبدأ في بداية ديسمبر كانون الأول حيث من المرجح أن ينافس السباح البالغ عمره 22 عاما في تجارب التأهل لألعاب الكومنولث.

وقال كيتاجيما «ما قدمه آدم في 50 و100 متر كان مذهلا».

«لو قرر المشاركة في 200 متر فسيكون أمرا تتطلع إليه الجماهير اليابانية. لا أعتقد أننا نملك فرصة في سباق مئة متر لكن ربما في 200 متر. بالتأكيد سيكون أحد أكبر السباقات».

وأظهر واتانابي، صاحب الرقم العالمي لسباق 200 متر صدرا، أهمية السباق بعد حصوله على البرونزية في بودابست.

وقال السباح البالغ عمره 20 عاما «من المفترض أن يكون نقطة قوة السباحة اليابانية».

وتابع «لم أحصل على ميدالية في ريو وأشعر أنني بحاجة إلى ميدالية الآن».