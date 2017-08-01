﻿الأرجنتيني سيميوني: أحلم بمواصلة المشوار مع أتلتيكو مدريد

مدريد ـ الأناضول: كشف الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الإثنين الماضي، عن رغبته الكبيرة في مواصلة المشوار لمواسم أخرى مع هذا الفريق.

وفي تصريحات صحافية للمدرب، قال «أتمنى وأحلم بمواصلة المشوار الذي بدأته منذ 6 سنوات مع أتلتيكو مدريد، إنه فريق رائع، أشعر بحماس كبير، وسعادة بتواجدي هنا».

وعن مباراته الودية أمام نابولي الإيطالي، ضمن بطولة ودية، أكد أنه يسعى للوقوف على مستوى فريقه وما وصل إليه الفريق خلال فترة الإعداد القصيرة التي بدأها. مؤكدا أن فريقه في مرحلة متوسطة من الإعداد للموسم الجديد.

وحقق سيميوني (47 عاما) مسيرة رائعة مع أتلتيكو مدريد، بعد أن نجح في الفوز معهم في الدوري الأوروبي 2011-2012، والدوري الاسباني 2013-2014، وكأس السوبر الأوروبي 2012، وكأس ملك إسبانيا 2012-2013، وحل وصيفًا لنسختين من دوري أبطال أوروبا.