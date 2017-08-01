﻿رونالدو يتمسك ببراءته من التهرب الضريبي

مدريد ـ د ب أ: أصدر النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الاسباني لكرة القدم بيانا شدد فيه من جديد على براءته من تهمة التهرب الضريبي.

وخضع رونالدو 32/ عاما/ لجلسة تحقيق استمرت 90 دقيقة الاثنين الماضي أمام القضاء الاسباني، وذلك في محكمة في ضواحي العاصمة مدريد.

وكان متوقعا أن يرد رونالدو على أسئلة الصحافيين الذين انتظروا لساعات خارج المحكمة، لكنه التزم الصمت وخرج من باب خلفي وأصدر بعدها بيانا نشرته وكالة «جستيفيوت» التي تمثله.

وذكر رونالدو في البيان «سلطات الضرائب الأسبانية تعرف كل التفاصيل عن دخلي، لأننا قدمنا لها هذه التفاصيل. لم نخف شيئا على الإطلاق ولم تكن هناك نية للتهرب الضريبي».

ويواجه رونالدو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، تهمة التهرب من دفع ضرائب قيمتها 14.7 مليون يورو (17.3 مليون دولار) خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014 من خلال تحويل إيرادات بيع حقوق صورته إلى شبكة من الشركات خارج اسبانيا. وجاء في البيان «عندما وقعت العقد مع ريال مدريد (قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي)، لم أشكل هيكلا (من الشركات) لإدارة حقوق الصورة الخاصة بي.. وإنما واصلت العمل بنفس الآلية التي كنت أعمل من خلالها خلال الفترة التي قضيتها في إنكلترا. والتي أوصاني بها المحامون في 2004 عندما كنت لاعبا في مانشستر يونايتد، وذلك قبل فترة طويلة من بداية التفكير في اللعب في أسبانيا».

وأضاف رونالدو في بيانه «إنها لحظة يجب أن ندع فيها القضاء يؤدي عمله. أنا أثق في القضاء وأنتظر حسم القرار بشأن هذه القضية».