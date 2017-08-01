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﻿جماهير برشلونة تهاجم البرازيلي نيمار وتصفه بـ«الخائن»

Aug 02, 2017

برشلونة ـ الأناضول: شنت جماهير نادي برشلونة الاسباني هجوما على لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا ووصفته بالخائن بسبب عدم تعليقه على مسألة البقاء في صفوف الفريق الكتالوني أو الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووفقا لصحيفة «الموندو» الاسبانية، فقد قامت بعض الجماهير المتعصبة لنادي برشلونة برفع لافتات حول ملعب «الكامب نو» معقل الفريق الكتالوني تهاجم فيه نيمار وكتبوا عليها «الخائن»، وعبارات أخرى تهاجم البرازيلي.
وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام الاسبانية حول رغبة النجم البرازيلي الرحيل عن النادي الكتالوني، واستعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسداد قيمة الشرط الجزائي للتعاقد معه.
وانتقل نيمار إلى صفوف برشلونة عام 2013، قادما من «سانتوس» البرازيلي، وشارك مع الفريق الاسباني في 118 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 100 هدف.

﻿جماهير برشلونة تهاجم البرازيلي نيمار وتصفه بـ«الخائن»

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