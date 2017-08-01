﻿خالد محمود: «الحفلة التنكرية» تتناول أشخاصا يستغلون الثورة

القاهرة – «القدس العربي»: أقيم على مسرح السلام في القاهرة، المؤتمر الصحافي للعرض المسرحي «الحفلة التنكرية» التي سيبدأ عرضها في العاشر من أغسطس/آب الحالي بحضور مخرج العرض أشرف طلبة مدير المسرح الحديث، وأبطال المسرحية لقاء سويدان ومحمد محمود وخالد محمود، بينما غاب الفنان محمد رياض دون عذر.

«الحفلة التنكرية»، من تأليف الروائي الإيطالي البرتو مورافيا، ترجمة سعد أردش، بطولة محمد رياض ولقاء سويدان ومحمد محمود وخالد محمود.

وقال المخرج هشام جمعة إن العرض عبارة عن ملهاة مأساوية لما يعرف بسياسة حكم الشعوب وقد كتبها الروائي الإيطالي العالمي البرتو مورافيا كراوية عام 1941 وكذلك كمسرحية عام 1958.

مشيرا إلى أن الفنان الكبير محمود عبد العزيز اقترح عيه بإخراج نص الحفلة التنكرية عام 1988 عندما شاهد أولى تجاربه الإخراجية على المستوى الاحترافي وهو عرض «برلمان» الستات والتي كانت من إنتاج المسرح الحديث أيضا.

وأضاف جمعة إن الفنان نور الشريف تحمس لرؤيته الإخراجية لهذا العرض، حيث كان يحضر لإخراجه منذ عدة سنوات، حيث بدأ التحضير بالفعل لبطولة الحفلة التنكرية إلا أن القدر لم يمهله.

وأكد جمعة أن «الحفلة التنكرية» نص بسيط يمكن أن يعيش ويصلح لمئات السنوات لأنه لا يتحدث عن أشخاص بعينهم بل بشكل عام عن حكم الشعوب في أي منطقة في العالم في شكل كوميدي، وليس له علاقة بثورة يناير، كما يعتقد البعض.

مشيرا إلى أن أن هذا النص، رغم أهميته لم يقدم في مصر بشكل احترافي.

وقال أشرف طلبة، مدير المسرح الحديث إن المسرحية من اختيار المخرج هشام جمعة، مشيرا إلى أن المسرح يقدم مسرحيات عدة من تأليف مؤلفين مصريين شباب وكبار، مؤكدا على وجود مؤلفين مسرحيين رائعين في مصر، نافيا ما يقال حول افتقاد مصر للمؤلفين الشباب الموهوبين.

بدورها قالت الفنانة لقاء سويدان إنها تحب المسرح بشدة وتحرص على تقديم عرض مسرحي كل فترة، مشيرة إلى أن المسرحية قوية وتناقش قضايا مهمة، مثل الطبقية والصراع الاجتماعي وتضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

وحول دورها في المسرحية، قالت إنها تجسد شخصية انتهازية ليست لديها مبادئ ولا تحب حبا حقيقيا، ولكنها تجـري وراء مصالحـها فقـط.

أما الفنان محمد محمود فقال إن «الحفلة التنكرية» عمل ساخر من كل سلبيات المجتمع، مشيرا إلى أن النص يحتمل الخروج على النص بحدود، مؤكدا أن المسرح الحديث هو مسرح مواجهة لا بد له من تقديم الكلاسيكيات، مشيرا إلى عدم وجود خلاف بين وزير الثقافة حلمي النمنم والمخرج هشام جمعة، والدليل هو تكريم وزير الثقافة لحسين جمعة. والد الفنان هشام جمعة في المهرجان القومي للمسرح.

الفنان خالد محمود قال إنه مقل في تقديم المسرحيات بسبب العائد المادي الضعيف الذي يحصل عليه المسرحيون في مصر، حيث قدم مسرحيتين في القطاع العام وهما «قوم يا مصري» الذي شارك فيها لأنها كانت عن ثورة يناير، والعمل الثاني هو «الحفلة التنكرية»، الذي وافق عليها بسبب المخرج هشام جمعة وفريق العمل. مشيرا إلى أن شخصيته في الحفلة التنكرية تؤكد أن هناك أشخاصا استغلوا الثورة لتحقيق أغراض شخصية.