﻿آخر مدرسة من نوعها في سويسرا لتعليم النساء اللياقة

غليون (سويسرا) ـ أ ف ب: تتناول ثماني نسوة الطعام جالسات حول مائدة عريضة، فيما تهمس مدرّستان واقفتان خلفهن في آذانهن لمدهنّ بالإرشادات… فجأة يعلو صوت إحداهما لتنبيه مشاركة في الجلسة إلى ضرورة خفض المرفق لتذوق الحساء.

هؤلاء السيدات لسن في مطعم راق أو في ناد اجتماعي مخصص للنخبة، بل في معهد فيلا بيارفو (إي في بي) وهو الأخير في سويسرا الذي يعلّم نساء من العالم أجمع على حسن اللياقة.

وتقول هبة وهي مصرية في الرابعة والثلاثين من العمر تتلقى دروسا في المعهد الواقع على مرتفعات بحيرة ليمان في غليون قرب مدينة مونترو في غرب سويسرا :»أدرك الآن أني كنت أخلط بين قواعد السلوك الفرنسية على المائدة مع تلك البريطانية».

وتشير هذه الشابة المصرية بقليل من الإحراج إلى أنها تركت خلال تناول الطعام السكين داخل الطبق مع أنها لم تستخدمه، في هفوة بروتوكولية واضحة حسب القواعد الفرنسية لحسن التصرف.

هبة واحدة من ثلاثين طالبة أتين من 14 بلدا للمشاركة في حصة مكثفة ينظمها المعهد لتعليم حسن التصرف وفن التزيين بالزهور وإدارة طواقم العمال المنزليين وتزيين المائدة وقواعد اللياقة في التصرف أو ما يُعرف بالإتيكيت.

وتسلمت فيفيان نيري إدارة المعهد سنة 1972 بعد حوالي عشرين عاما من تأسيس والدتها له.

وتقول: «بطبيعة الحال لدينا بنات رؤساء وأميرات لكنهن لسن أكثرية الطالبات.

ولتعلم اللياقة ثمن. وتعتمد التكلفة على الصيغة المختارة، غير أن حصص الصيف بما يشمل الاختبارات والسكن قد تكلّف حتى 30 الف فرنك سويسري (31 الف دولار).

وتراوح أعمار الطالبات بين 18 عاما و50. ويستقبل المعهد ربات منازل وسيدات أعمال على السواء.

وتبدي اللبنانية الفرنسية نادين أبو زهر البالغة 46 عاما وهي محررة سابقة في مجلة للموضة في القاهرة، في رسالة لوكالة فرانس برس رضاها عن تجربتها التي استمرت عشرة أيام في معهد بيارفو.

وهي تقر بأنها كانت مشككة بعض الشيء في أهمية هذه الحصص لدى سماعها عنها للمرة الأولى قبل حوالي عقدين.

إلى أن اتخذت قرارا نهائيا بالالتحاق بهذه الدروس. وتقول: «عندما نتبع مثل هذه الحصة، هذا لا يسبب تغييرات كبيرة في المسيرة المهنية أو الحياة لكنه يجعل الشخص أكثر انفتاحا على الثقافات والتقاليد المختلفة».

وفي جعبة نيري مشاريع عدة للمستقبل مع ابنها فيليب المرشح لتسلم المشعل منها. وهما يعتزمان خصوصا تقديم حصص عبر الانترنت وقد أطلقا قبل ثلاث سنوات أول دورة للرجال.