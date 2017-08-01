﻿رجلان أبيضان حاولا احتجاز شاب أسود داخل نعش

جوهانسبرغ ـ أ ف ب: دفع مزارعان أبيضان ملاحقان بتهمة محاولة حجز شاب أسود في داخل نعش وتهديدهما اياه بإحراقه حيا، ببراءتهما الاثنين خلال افتتاح محاكمتهما في ديلماس في شمال شرق جنوب افريقيا.

ويُتهم وليم اوستويزن وتيو مارتنز جاكسون البالغان 28 عاما، بالاعتداء والخطف ومحاولة القتل في حق فيكتور ملوتشوا وهو مزارع أسود في السابعة والعشرين من العمر في آب/اغسطس 2016.

وأوقف الرجلان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بعد نشر تسجيل مصور مدته حوالي عشرين دقيقة صوره على ما يبدو أحد المتهمَين.

وفي هذا التسجيل المصور الذي انتشر سريعا في جنوب افريقيا، يحاول أحد المتهمين الإطباق على فيكتور ملوتشوا في داخل نعش فيما يحاول الشاب الأسود المقاومة.

ويقول أحد المعتدين باللغة الافريقانية وهي لغة الأقلية البيضاء في جنوب افريقيا، في هذا التسجيل «تعال، تعال. سنضع وقودا في الداخل».

كذلك هدد المعتديان بوضع أفعى في داخل النعش.

ونفى المتهمان نيتهما قتل ملوتشوا مؤكدين الاثنين أنهما كانا يرغبان في إخافة الشاب بعدما ضبطاه يسرق في إحدى الملكيات الخاصة بحسب موقع «نيوز24» الإخباري.

وأكد ملوتشوا الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة، أنه اكتفى بسلوك طريق مختصر بين الحقول للانتقال إلى مدينة مجاورة إلا أن الرجلين اعترضاه وأوثقا يديه بحبل وضرباه وأرغماه على دخول النعش.

ولا تزال جنوب افريقيا تشهد توترات على خلفية الهوة الكبيرة بين الأكثرية السوداء والأقلية البيضاء بعد 23 عاما من السقوط الرسمي لنظام الفصل العنصري.