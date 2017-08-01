إتمام مبادلة الأسرى بين حزب الله وجبهة فتح الشام

بيروت ـ “القدس العربي”ـ سعد الياس :

تمت في ساعة متأخرة من الثلاثاء عملية التبادل بين 3 أسرى من حزب الله و3 موقوفين سوريين طالبت جبهة فتح الشام بالافراج عنهم من السجون اللبنانية ولن يشمل الاتفاق أي مطلوب في مخيم عين الحلوة وستبدأ صباح الأربعاء مغادرة قافلة الحافلات التي تقل مسلحي جبهة تحرير الشام بقيادة ابو مالك التلي بسلاحهم الفردي وحوالى 10 آلاف نازح من لبنان إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة بسوريا.

وجرى الاتفاق على عمليات النقل بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين في الأسبوع الماضي لكنه تأجل يومين بينما كانت تجرى المفاوضات.