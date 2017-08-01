لبنان يعلن مبادلة سجناء بين حزب الله وجبهة فتح الشام

بيروت ـ “القدس العربي” من سعد الياس: أعلن اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني إتمام مبادلة السجناء بين حزب الله وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).

وتمت عملية التبادل الساعة الثانية عشرة والنصف من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء (توقيت بيروت) بين ثلاثة أسرى من حزب الله وثلاثة موقوفين سوريين طالبت جبهة فتح الشام بالافراج عنهم من السجون اللبنانية، ولن يشمل الاتفاق اي مطلوب في مخيم عين الحلوة وستبدأ صباح الأربعاء مغادرة قافلة الحافلات التي تقل مسلحي جبهة فتح الشام بقيادة ابو مالك التلي بسلاحهم الفردي وحوالي عشرة آلاف نازح.

وقال مدير عام الأمن العام اللبناني إن جبهة فتح الشام أطلقت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء سراح ثلاثة من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية كانت قد أسرتهم في الآونة الأخيرة في مقابل ثلاثة أفراد كانوا محتجزين في لبنان.

وقال إبراهيم إن السلطات اللبنانية تسلمت مقاتلي حزب الله الثلاثة وسلمت الأفراد الثلاثة الذين طلبت جبهة فتح الشام الإفراج عنهم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن الاتفاق على تبادل السجناء سيسمح ببدء نقل الآلاف من المسلحين السوريين وأسرهم ولاجئين آخرين بالحافلات من لبنان إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا صباح الأربعاء.

وجرى الاتفاق على عمليات النقل بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين في الأسبوع الماضي لكنه تأجل يومين بينما كانت تجرى المفاوضات.