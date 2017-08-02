الجبير يبادر للقاء نظيره الإيراني بـ”الأحضان” في إسطنبول

لندن ـ”القدس العربي”:

أثارت صور نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، الثلاثاء، تظهر لقاءً بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماع منظمة التعاون الخليجي في إسطنبول بتركيا، الكثير من التساؤلات حول “الموقف الحقيقي” للسعودية ووزير خارجيتها ، الذي يعيب على ما يعتبره و تعتبره دول الحصار “تقاربا بين إيران”، والوزير السعودي نفسه الذي دأب على انتقاد إيران و اعتبارها “أكبر دول راعية للإرهاب. وكان الجبير قال ، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع بعد اجتماعهم في المنامة الأحد الماضي، إن “تقارب قطر مع إيران سيكون له آثار سلبية على قطر لأنه لا يوجد خير في التعامل مع إيران”، متابعًا: “الإيرانيون ما جاء منهم إلا الخراب والفساد والخراب والقتل والدماء، ما في دولة تعاملت مع إيران وجاءها خير من وراءها”. وأضاف أنه “إذا اعتقدت قطر أن تقاربها مع إيران فيه مصلحة لهم، فإنهم لا يقيمون الأمور بالشكل المطلوب..وأن قطر تتحمل مسؤولية تعاونها مع إيران.. ولا أعتقد ان الشعب القطري الشقيق يقبل أن يكون لإيران اي دور في قطر”.

وعرض التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الثلاثاء صورا للقاء، ونقل عن مراسله في إسطنبول أن الجبير هو من بادر بالتوجه إلى ظريف وسلم عليه، وبعد السلام اقترب أكثر واحتضنه واستمر اللقاء نحو دقيقة.

كما قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن الجبير هو من بادر بالتوجه نحو مكان وقوف ظريف.

وأضافت مصادر إيرانية أن لقاء الوزيرين اقتصر على تبادل التحية والمصافحة والسؤال عن الأحوال الشخصية.