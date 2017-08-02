الشرطة الاسترالية تطلق سراح أحد الموقوفين في قضية مخطط تفجير طائرة

(أ ف ب): أعلنت الشرطة الاسترالية الأربعاء انها اطلقت سراح واحد من أربعة أشخاص اوقفوا للاشتباه بتخطيطهم لتفجير طائرة من دون توجيه اي تهمة اليه، فيما وصف محاميه ما جرى بأنه “بضعة أيام صعبة”.

والقي القبض على عبدالله مرعي البالغ 50 عاما بعد مداهمة خمسة منازل في سيدني السبت، وتبع ذلك تشدد في الأمن شمل مطارات ومرافق رئيسية.

وقالت السلطات الاسترالية ان المخطط الذي تم احباطه كان يستهدف اسقاط طائرة بواسطة قنبلة محلية الصنع دون اعطاء تفاصيل أكثر، فيما افادت صحفة محلية ان الرجال خططوا لاستخدام غاز سام او قنبلة مخبأة داخل آلة لفرم اللحمة.

وقالت الشرطة في بيان “أحد هؤلاء الرجال ويبلغ 50 عاما اطلق سراحه الليلة الماضية (الثلاثاء) دون اتهامه بأي جريمة جنائية”.

واضاف البيان “التحقيقات مستمرة وسوف يتم اعلان المزيد من المعلومات في الوقت المناسب”.

وقال مصطفى خير محامي مرعي انه سيراجع كيفية تصرف الشرطة تجاه موكله.

وكتب على موقع تويتر “موكلي عبدالله مرعي أطلق سراحه دون توجيه أي تهمة له”.

وتابع “ايام قليلة صعبة، لكنه مرتاح لان الحقيقة ظهرت. سوف اراجع عمل الشرطة”.

وسيبقى الثلاثة الآخرون قيد التوقيف بانتظار توجيه تهم لهم، بعد ان سمح القضاء للشرطة بابقائهم سبعة ايام اضافية في الحجز.

وأعلنت شركة “الاتحاد للطيران” الاماراتية الثلاثاء أنها تساعد الشرطة الاسترالية في التحقيق، وسط تقارير ان احدى طائراتها المتجهة الى ابوظبي كانت الهدف.

وأفاد مفوّض الشرطة الاتحاديّة الأسترالية أندرو كولفن “نعتقد أنه إرهاب مستوحى إسلاميا”، لكنّه أشار إلى أنّ الشرطة لم تحصل بعد على قدر كاف من المعلومات بشأن الهجوم الذي كان مخططا له أو موقعه أو توقيته.