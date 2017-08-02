ترامب يحمّل مادورو “شخصيا” مسؤولية سلامة معارضيه المسجونين

(أ ف ب): وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واصفا اياه مجددا بالديكتاتور، وقال انه يحمّله “شخصيا” مسؤولية صحة وسلامة اثنين من زعماء المعارضة تم سجنهما.

وكان المعارضان البارزان ليوبولد لوبيز وأنطونيو ليديزما قيد الاقامة الجبرية في منزليهما عندما اقتادتهما السلطات الفنزويلية الى السجن، وادعت المحكمة العليا لاحقا انهما كانا يخططان للهرب والاختباء اما في فنزويلا أو في الخارج.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الابيض إن “الولايات المتحدة تدين أفعال ديكتاتورية مادورو”.

واعتبر البيان أن “السيدين لوبيز وليديزما سجينان سياسيان يحتجزهما النظام بطريقة غير شرعية”.

كما أدانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت عملية الاعتقال واعربت في تغريدة لها عن “القلق الشديد” للولايات المتحدة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عقوبات على مادورو الذي قارنه مستشار الامن القومي “أتش آر ماكماستر” بالرئيس السوري بشار الأسد ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وقال ترامب في البيان ان “الولايات المتحدة تحمّل مادورو، الذي اعلن بشكل علني قبل ساعات انه سيتحرك ضد معارضيه السياسيين، المسؤولية بشكل شخصي عن صحة وسلامة السيدين لوبيز وليديزما وأي سجين آخر”.

وتابع البيان “نكرر مطالبتنا باطلاق سراح فوري وغير مشروط لكل السجناء السياسيين”.