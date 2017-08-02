ج.ك. رولينغ تعتذر عن تغريدة خاطئة بشأن ترامب

(أ ف ب): اعتذرت الكاتبة البريطانية ج.ك. رولينغ صاحبة سلسلة هاري بوتر الشهيرة، عبر “توتير” لاتهامها خطأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتجاهل صبي مصاب بإعاقة اراد ان يصافحه.

وكتبت رولينغ قبل ايام “من المذهل والمقيت ان نرى ترامب يرفض مصافحة صبي صغير اراد فقط ان يلمس الرئيس″.

وكانت رولينغ تشير بذلك الى شريط فيديو بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس خلال حفل استقبال يمر امام الطفل الجالس في كرسي نقال الذي يرفع يده باتجاهه من دون ان يصافحه ترامب. ولكن تبين ان هذا الفيديو متلاعب به وان ترامب صافح بالفعل الطفل كما اكد والداه ايضاً.

وكتبت رولينغ تقول عند اكتشاف الخطأ، “ابلغتني مصادر ان الشريط لا يعكس ما حصل بالكامل. اعتذر من دون اي تحفظ من الطفل وعائلته”، من دون ان يشمل اعتذارها الرئيس ترامب.

وقد حذفت تغريدتها الاولى من حسابها.