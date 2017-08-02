توقيف مراهق أمريكي فتح باب الطوارئ في الطائرة بعيد هبوطها

(أ ف ب): اوقف مراهق يبلغ السابعة عشرة الثلاثاء بعدما فتح باب الطوارئ في الطائرة وقفز إلى المدرج بعيد هبوطها في سان فرانسيسكو، على ما قال ناطق باسم المطار.

ولم تتضح بعد الأسباب التي دفعت الأمريكي الشاب إلى فتح مخرج الطوارئ والخروج بسرعة من الطائرة على المدرج على ما افاد الناطق تشارلز نافيغانتي الذي اوضح أن الحادث لم يؤثر على حركة الطيران ولم يؤد إلى وقوع جرحى.

واوضح نافيغانتي “بعد خروجه من الطائرة على المدرج” اوقف عمال صيانة الشاب وسلموه الى عناصر من شرطة الحدود مشيرا الى ان حوادث كهذه نادرا جدا ما تحصل.

وقال “انها المرة الاولى التي اشهد فيها حادثا كهذا خلال سبع سنوات” من الخدمة في مطار سان فرانسيسكو. ولم تعرف بعد الاجراءات التي قد تتخذ في حق المراهق.