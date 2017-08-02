الإحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

(د ب أ): شنت قوات إسرائيلية فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت عدداً من قيادات وكوادر حركة “حماس″.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) فإن من بين المعتقلين النائب في المجلس التشريعي حسني البوريني.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين المعتقلين أيضاً عدداً من المعتقلين السابقين الذين جرى إطلاق سراحهم ضمن صفقة مبادلة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وكثفت إسرائيل حملاتها لاعتقال الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية بعد التوترات التي وقعت بشأن الحرم القدسي.