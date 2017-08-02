مطالب بحلول سريعة لحراك الريف في المغرب لتفادي تأثر الإقتصاد

الرباط – خالد مجدوب: طالب اقتصاديون وإعلاميون مغاربة، بضرورة إيجاد حلول سريعة لحراك الريف في منطقة الحسيمة (شمال البلاد)، لتفادي الانعكاسات السلبية على اقتصاد البلاد.

وحراك الريف أو الحراك الشعبي في الحسيمة، هو سلسلة من الاحتجاجات في مدينة الحسيمة في منطقة الريف منذ مقتل الشاب محسن فكري يوم 28 أكتوبر / تشرين أول الماضي، وتقوم الاحتجاجات على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب للمنطقة.

وقال الاقتصاديون، إن بقاء الاحتجاجات سيؤثر على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو في المغرب، خصوصاً أن الاستقرار والأمن من بين أهم أسباب جلب الاستثمارات، فضلاً عن احتمال تأثر السياحة التي تعد مصدراً هاماً للعملة الصعبة (الأجنبية).

ونما اقتصاد المغرب 4.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بشكل كبير بزيادة الناتج الزراعي 17.4 بالمائة، بفضل هطول أمطار غزيرة بعد موجة جفاف حاد العام الماضي، وفق المندوبية السامية للتخطيط.

تداعيات اقتصادية

وطالب عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي (مغربي)، المسؤولين بضرورة الاهتمام بإقليم الحسيمة لتجنب تداعيات اقتصادية على المنطقة والبلاد برمتها.

وأضاف الكتاني، إنه من الضروري الاهتمام ببعض مناطق البلاد المهمشة وتنميتها، وعدم التركيز على العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى المدن)، فضلاً عن إطلاق مشاريع جديدة والاهتمام بالجانب الاقتصادي، وعدم الاقتصار على الجانب الإداري.

وانتقد الكتاني اعتماد سياسات اقتصادية، تفتقد إلى الطابع الاجتماعي، أي لا تنعكس على المؤشرات الاجتماعية وعلى واقع المواطنين.

وطالب المسؤولين المغاربة باعتماد استراتيجية للتنمية على مدى 20 سنة مقبلة، على غرار تركيا وماليزيا، موضحاً أن اعتماد استراتيجيات على مدى 4 أو 5 سنوات لا تعطي نتائج كبيرة.

ظاهرة سلبية

من جهته، أبرز محمد نظيف، المحلل الاقتصادي (مغربي)، ضرورة محاربة الفساد في منطقة الحسيمة، خصوصاً أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على مستوى المشاريع المبرمجة، فضلاً عن تحقيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، منها إنشاء جامعة، وتوفير فرص عمل.

ودعا نظيف، المسؤولين المغاربة إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات من أجل تفادي أي انعكاسات سلبية على السياحة أو جلب الاستثمارات، أو عودة المغتربين المغاربة بالخارج على اعتبار أن هذا الإقليم يضم شريحة كبير منهم.

وقال إن الاستقرار والأمن، أحد المؤشرات المهمة للحفاظ على جلب الاستثمارات الخارجية، موضحاً إن النجاح في انهاء الأزمة سيساهم في رسم صورة ايجابية عن البلاد، وبالتالي جلب استثمارات أكثر.

تضرر السياحة

وحول تضرر القطاع السياحي، قال نظيف إن المسؤولين والمهنيين المغاربة قادرون على اعتماد برامج لجلب سياح، بالنظر إلى مؤهلات المنطقة والبلاد ومقومتها الجاذبة.

كانت وزارة الخارجية البريطانية دعت مؤخراً، مواطنيها الراغبين في قضاء عطلة الصيف في المغرب، إلى اليقظة وتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات الأمنية المعقولة، وتجنب والتجمعات السياسية والمظاهرات.

فيما حذرت وزارة الخارجية الألمانية، الشهر الماضي، مواطنيها المقيمين في المغرب أو الذين يرغبون في الذهاب إليه خلال العطلة الصيفية من زيارة منطقة الريف، التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ 8 أشهر.

إضرابات واحتجاجات

وقال سمير شوقي، الاعلامي المغربي: “لا يمكن أن يتصور عاقل أن حراك الريف سيفضي لرابح و خاسر، هناك فقط خاسر واحد وهو للأسف الوطن.. هناك أخطار تحدق بالوطن لكن هناك ما هو أكبر مع تضرر الاقتصاد الذي فقد عدة مليارات جراء ستة أشهر من تأخر تشكيل الحكومة.”

وأضاف شوقي، في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “كبريات وسائل الإعلام العالمية أوفدت مراسليها للحسيمة لتسلط الضوء على الاحتجاجات وإضرابات التجار والمناوشات مع قوات الأمن، وهذا يعني ان خصوصية الاستقرار في منطقة مشتعلة صار في خبر كان.”

وتابع: “هذا يعني كذلك فقدان مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دعوة دول عظمى كبريطانيا رعاياها لتجنب شمال المغرب، وبالتالي فقدان ملايين أخرى في السياحة.” (الأناضول)