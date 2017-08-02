مصر تبدأ إجراءات ترحيل ستة طلاب كازاخيين موقوفين لديها

(الأناضول): بدأت السلطات المصرية إجراءات ترحيل 6 طلاب كازاخيين أوقفتهم قبل نحو أسبوعين دون أن تعلن عن أسباب ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أنوار جايناكوف، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن الطلاب الكازاخيين أرسلوا إلى مطار القاهرة بصحبة دبلوماسيين كازاخيين، بغرض ترحيلهم.

وأضاف جايناكوف أن الطلاب سيعودون إلى كازاخستان في أقرب وقت ممكن.

وكانت كازاخستان أرسلت، الثلاثاء، مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية المصرية بسبب توقيف الطلاب، وعدم تلقي السلطات الكازاخية أي إشعار رسمي من الطرف المصري بشأن ملابسات وأسباب توقيفهم، ومكان احتجازهم.

جدير بالذكر أن الطلاب الكازاخيين الذين توجهوا إلى مصر بغية تعلم اللغة العربية، لم يتواصلوا مع ذويهم منذ 20 يوليو/ تموز الماضي، ليتبين بعد خمسة أيام أنهم موقوفون لدى الأجهزة الأمنية في القاهرة الـ19 من الشهر ذاته.