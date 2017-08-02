مقتل 2 وجرح 7 من قوات الحزام الأمني في اشتباكات جنوب اليمن

(د ب أ): أفادت مصادر محلية يمنية الأربعاء بمقتل اثنين، من قوات “الحزام الأمني” التابعة للجيش الحكومي، وإصابة سبعة آخرين في اشتباكات اندلعت بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

وقالت المصادر، إن معارك عنيفة اندلعت في وقت مبكّر اليوم بين قوات الحزام الأمني ومسلحين مجهولين في مديرية الشيخ عثمان، إثر هجوم شنه المسلحون على شرطة الشيخ عثمان الخاضعة لسيطرة الحزام الأمني.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات تزامنت مع تحليق مكثف من طائرات الآباتشي التابعة لقوات التحالف العربي.

ولم تصدر السلطات الحكومية بعد أي بيان رسمي بشأن الاشتباكات.

وتشهد محافظة عدن، التي أعلنتها الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة للبلاد، اختلالات أمنية واسعة، رغم إعلان تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم عام 2015 .